Не пиріг — а магія в ложці: готуємо ідеальний яблучний крамбл за 40 хвилин (відео)

Яблучний крамбл легко і швидко приготувати вдома

Яблуко — один із найуніверсальніших фруктів. Його запікають із корицею, сушать, додають у салати, а ще готують ароматний яблучний пиріг, який завжди вдається.

Але сьогодні ми пропонуємо щось не менш смачне й навіть простіше — яблучний крамбл. Це ніжна начинка з ароматних яблук під хрусткою скоринкою з пісочного тіста, яка ідеально поєднується з кулькою ванільного морозива. Готується швидко, виглядає скромно, а смак — просто незабутній. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nepidvede".

Як приготувати яблучний крамбл

Інгредієнти:

яблука рожеві середні – 3 шт.;

цукор – 2 ст. л.;

кориця – кілька щіпок;

борошно – 175 г;

цукор – 80 г;

вершкове масло (крижане) – 110 г;

сіль – дрібка;

вівсяні пластівці – 1 ст. л.;

морська сіль крупна – 2 щіпки;

морозиво ванільне або пломбір – за смаком.

Спосіб приготування: