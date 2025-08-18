Рус

Не пиріг — а магія в ложці: готуємо ідеальний яблучний крамбл за 40 хвилин (відео)

Марія Швець
Карамельна начинка під хрусткою пісочною крихтою
Карамельна начинка під хрусткою пісочною крихтою. Фото instagram.com

Яблучний крамбл легко і швидко приготувати вдома

Яблуко — один із найуніверсальніших фруктів. Його запікають із корицею, сушать, додають у салати, а ще готують ароматний яблучний пиріг, який завжди вдається.

Але сьогодні ми пропонуємо щось не менш смачне й навіть простіше — яблучний крамбл. Це ніжна начинка з ароматних яблук під хрусткою скоринкою з пісочного тіста, яка ідеально поєднується з кулькою ванільного морозива. Готується швидко, виглядає скромно, а смак — просто незабутній. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nepidvede".

Як приготувати яблучний крамбл

Інгредієнти:

  • яблука рожеві середні – 3 шт.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • кориця – кілька щіпок;
  • борошно – 175 г;
  • цукор – 80 г;
  • вершкове масло (крижане) – 110 г;
  • сіль – дрібка;
  • вівсяні пластівці – 1 ст. л.;
  • морська сіль крупна – 2 щіпки;
  • морозиво ванільне або пломбір – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Очистити яблука від шкірки та серцевини, нарізати кубиками.
  2. Змішати яблука з цукром і корицею, викласти у змащену форму, утрамбувати.
  3. Змішати борошно, цукор і дрібку солі, додати холодне масло, перетерти до крихт.
  4. Викласти крихту на яблука, злегка притиснути, посипати вівсяними пластівцями та морською сіллю.
  5. Запікати при 190 °C 35–40 хвилин до рум’яної скоринки.
  6. Подавати теплим, доповнивши кулькою морозива.
