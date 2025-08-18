Не пиріг — а магія в ложці: готуємо ідеальний яблучний крамбл за 40 хвилин (відео)
Яблучний крамбл легко і швидко приготувати вдома
Яблуко — один із найуніверсальніших фруктів. Його запікають із корицею, сушать, додають у салати, а ще готують ароматний яблучний пиріг, який завжди вдається.
Але сьогодні ми пропонуємо щось не менш смачне й навіть простіше — яблучний крамбл. Це ніжна начинка з ароматних яблук під хрусткою скоринкою з пісочного тіста, яка ідеально поєднується з кулькою ванільного морозива. Готується швидко, виглядає скромно, а смак — просто незабутній. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nepidvede".
Як приготувати яблучний крамбл
Інгредієнти:
- яблука рожеві середні – 3 шт.;
- цукор – 2 ст. л.;
- кориця – кілька щіпок;
- борошно – 175 г;
- цукор – 80 г;
- вершкове масло (крижане) – 110 г;
- сіль – дрібка;
- вівсяні пластівці – 1 ст. л.;
- морська сіль крупна – 2 щіпки;
- морозиво ванільне або пломбір – за смаком.
Спосіб приготування:
- Очистити яблука від шкірки та серцевини, нарізати кубиками.
- Змішати яблука з цукром і корицею, викласти у змащену форму, утрамбувати.
- Змішати борошно, цукор і дрібку солі, додати холодне масло, перетерти до крихт.
- Викласти крихту на яблука, злегка притиснути, посипати вівсяними пластівцями та морською сіллю.
- Запікати при 190 °C 35–40 хвилин до рум’яної скоринки.
- Подавати теплим, доповнивши кулькою морозива.