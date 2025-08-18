Укр

Не пирог – а магия в ложке: готовим идеальный яблочный крамбл за 40 минут (видео)

Мария Швец
Карамельная начинка под хрустящей песочной крошкой
Карамельная начинка под хрустящей песочной крошкой. Фото instagram.com

Яблочный крамбл легко и быстро приготовить дома

Яблоко – один из самых универсальных фруктов. Его запекают с корицей, сушат, добавляют в салаты, а еще готовят ароматный яблочный пирог, который всегда удается.

Но сегодня мы предлагаем что-то не менее вкусное и даже попроще — яблочный крамбл. Это нежная начинка из ароматных яблок под хрустящей корочкой из песочного теста, которая идеально сочетается с шариком ванильного мороженого. Готовится быстро, выглядит скромно, а вкус просто незабываем. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nepidvede".

Как приготовить яблочный крамбл

Ингредиенты:

  • яблоки розовые средние – 3 шт.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • корица – несколько щепоток;
  • мука – 175 г;
  • сахар – 80 г;
  • сливочное масло (ледяное) – 110 г;
  • соль – щепотка;
  • овсяные хлопья – 1 ст. л.;
  • морская соль крупная – 2 щепотки;
  • ванильное мороженое или пломбир – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистить яблоки от кожуры и сердцевины, порезать кубиками.
  2. Смешать яблоки с сахаром и корицей, выложить в смазанную форму, утрамбовать.
  3. Смешать муку, сахар и щепотку соли, добавить холодное масло, перетереть до крошек.
  4. Выложить крошку на яблоки, слегка прижать, посыпать овсяными хлопьями и морской солью.
  5. Запекать при 190 °C 35–40 минут до румяной корочки.
  6. Подавать теплым, дополнив шариком мороженого.
Теги:
#Яблоко #Выпечка #Готовим дома