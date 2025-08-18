Не пирог – а магия в ложке: готовим идеальный яблочный крамбл за 40 минут (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Яблочный крамбл легко и быстро приготовить дома
Яблоко – один из самых универсальных фруктов. Его запекают с корицей, сушат, добавляют в салаты, а еще готовят ароматный яблочный пирог, который всегда удается.
Но сегодня мы предлагаем что-то не менее вкусное и даже попроще — яблочный крамбл. Это нежная начинка из ароматных яблок под хрустящей корочкой из песочного теста, которая идеально сочетается с шариком ванильного мороженого. Готовится быстро, выглядит скромно, а вкус просто незабываем. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nepidvede".
Как приготовить яблочный крамбл
Ингредиенты:
- яблоки розовые средние – 3 шт.;
- сахар – 2 ст. л.;
- корица – несколько щепоток;
- мука – 175 г;
- сахар – 80 г;
- сливочное масло (ледяное) – 110 г;
- соль – щепотка;
- овсяные хлопья – 1 ст. л.;
- морская соль крупная – 2 щепотки;
- ванильное мороженое или пломбир – по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистить яблоки от кожуры и сердцевины, порезать кубиками.
- Смешать яблоки с сахаром и корицей, выложить в смазанную форму, утрамбовать.
- Смешать муку, сахар и щепотку соли, добавить холодное масло, перетереть до крошек.
- Выложить крошку на яблоки, слегка прижать, посыпать овсяными хлопьями и морской солью.
- Запекать при 190 °C 35–40 минут до румяной корочки.
- Подавать теплым, дополнив шариком мороженого.