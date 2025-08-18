Не пирог – а магия в ложке: готовим идеальный яблочный крамбл за 40 минут (видео)

Яблочный крамбл легко и быстро приготовить дома

Яблоко – один из самых универсальных фруктов. Его запекают с корицей, сушат, добавляют в салаты, а еще готовят ароматный яблочный пирог, который всегда удается.

Но сегодня мы предлагаем что-то не менее вкусное и даже попроще — яблочный крамбл. Это нежная начинка из ароматных яблок под хрустящей корочкой из песочного теста, которая идеально сочетается с шариком ванильного мороженого. Готовится быстро, выглядит скромно, а вкус просто незабываем. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nepidvede".

Как приготовить яблочный крамбл

Ингредиенты:

яблоки розовые средние – 3 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

корица – несколько щепоток;

мука – 175 г;

сахар – 80 г;

сливочное масло (ледяное) – 110 г;

соль – щепотка;

овсяные хлопья – 1 ст. л.;

морская соль крупная – 2 щепотки;

ванильное мороженое или пломбир – по вкусу.

Способ приготовления: