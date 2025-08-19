Рус

Неймовірно смачна закуска за 5 хвилин: усе, що потрібно — це помідори та плавлений сирок

Наталя Граковська
Раз-два — і готово
Раз-два — і готово

Всі будуть у захваті від цієї страви

Не завжди для смачної закуски потрібні складні інгредієнти чи довгі приготування. Іноді достатньо кількох простих продуктів, щоб за лічені хвилини зробити апетитну страву, яка прикрасить стіл і сподобається всій родині.

Цей рецепт саме такий. Соковиті помідори поєднуються з ніжною ароматною намазкою. Приготування займає буквально пару хвилин. Ідеальний варіант, коли треба швидко підготувати перекус або легку закуску до святкового столу.

Рецептом закуски з помідорів поділилась кулінарна блогерка foodblog_kristi в Instagram.

Інгредієнти:

  • помідори — 3 шт;
  • плавлений сирок 1 шт;
  • яйця 2 шт;
  • часник 3 зубчики;
  • кріп;
  • майонез;
  • сіль, перець.

Як приготувати закуску з помідорів

  1. У чашу блендера покладіть варені яйця, плавлений сир, кріп, часник, сіль, перець і подрібніть до однорідності.
  2. Перекладіть масу в кондитерський мішок.
  3. Помідори наріжте кружальцями. На кожен відсадіть намазку.
Яку закуску з помідорів приготувати
Виходить не тільки смачно, а ще й гарно

4. Зверху прикрасьте зеленню.

