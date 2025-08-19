Неймовірно смачна закуска за 5 хвилин: усе, що потрібно — це помідори та плавлений сирок
Всі будуть у захваті від цієї страви
Не завжди для смачної закуски потрібні складні інгредієнти чи довгі приготування. Іноді достатньо кількох простих продуктів, щоб за лічені хвилини зробити апетитну страву, яка прикрасить стіл і сподобається всій родині.
Цей рецепт саме такий. Соковиті помідори поєднуються з ніжною ароматною намазкою. Приготування займає буквально пару хвилин. Ідеальний варіант, коли треба швидко підготувати перекус або легку закуску до святкового столу.
Рецептом закуски з помідорів поділилась кулінарна блогерка foodblog_kristi в Instagram.
Інгредієнти:
- помідори — 3 шт;
- плавлений сирок 1 шт;
- яйця 2 шт;
- часник 3 зубчики;
- кріп;
- майонез;
- сіль, перець.
Як приготувати закуску з помідорів
- У чашу блендера покладіть варені яйця, плавлений сир, кріп, часник, сіль, перець і подрібніть до однорідності.
- Перекладіть масу в кондитерський мішок.
- Помідори наріжте кружальцями. На кожен відсадіть намазку.
4. Зверху прикрасьте зеленню.