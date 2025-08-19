Невероятно вкусная закуска за 5 минут: все, что нужно – это помидоры и плавленый сырок

Все будут в восторге от этого блюда

Не всегда для вкусной закуски требуются сложные ингредиенты или долгие приготовления. Иногда достаточно нескольких простых продуктов, чтобы в считанные минуты сделать аппетитное блюдо, которое украсит стол и понравится всей семье.

Этот рецепт именно такой. Сочные помидоры идеально сочетаются с нежной ароматной намазкой. Приготовление занимает буквально пару минут. Идеальный вариант, когда нужно быстро подготовить перекус или легкую закуску к праздничному столу.

Рецептом закуски из помидоров поделилась кулинарная блогерша foodblog_kristi в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры — 3 шт;

плавленый сырок 1 шт;

яйца 2 шт;

чеснок 3 зубчика;

укроп;

майонез;

соль, перец.

Как приготовить закуску из помидоров

В чашу блендера положите вареные яйца, плавленый сыр, укроп, чеснок, соль, перец и измельчите до однородности. Переложите массу в кондитерский мешок. Помидоры нарежьте кружочками. На каждый отсадите намазку.

Выходит не только вкусно, но еще и красиво

4. Сверху украсьте зеленью.