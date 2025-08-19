Невероятно вкусная закуска за 5 минут: все, что нужно – это помидоры и плавленый сырок
Читати українською
Все будут в восторге от этого блюда
Не всегда для вкусной закуски требуются сложные ингредиенты или долгие приготовления. Иногда достаточно нескольких простых продуктов, чтобы в считанные минуты сделать аппетитное блюдо, которое украсит стол и понравится всей семье.
Этот рецепт именно такой. Сочные помидоры идеально сочетаются с нежной ароматной намазкой. Приготовление занимает буквально пару минут. Идеальный вариант, когда нужно быстро подготовить перекус или легкую закуску к праздничному столу.
Рецептом закуски из помидоров поделилась кулинарная блогерша foodblog_kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры — 3 шт;
- плавленый сырок 1 шт;
- яйца 2 шт;
- чеснок 3 зубчика;
- укроп;
- майонез;
- соль, перец.
Как приготовить закуску из помидоров
- В чашу блендера положите вареные яйца, плавленый сыр, укроп, чеснок, соль, перец и измельчите до однородности.
- Переложите массу в кондитерский мешок.
- Помидоры нарежьте кружочками. На каждый отсадите намазку.
4. Сверху украсьте зеленью.