Укр

Невероятно вкусная закуска за 5 минут: все, что нужно – это помидоры и плавленый сырок

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Раз-два – и готово
Раз-два – и готово. Фото Коллаж "Телеграф"

Все будут в восторге от этого блюда

Не всегда для вкусной закуски требуются сложные ингредиенты или долгие приготовления. Иногда достаточно нескольких простых продуктов, чтобы в считанные минуты сделать аппетитное блюдо, которое украсит стол и понравится всей семье.

Этот рецепт именно такой. Сочные помидоры идеально сочетаются с нежной ароматной намазкой. Приготовление занимает буквально пару минут. Идеальный вариант, когда нужно быстро подготовить перекус или легкую закуску к праздничному столу.

Рецептом закуски из помидоров поделилась кулинарная блогерша foodblog_kristi в Instagram.

Ингредиенты:

  • помидоры — 3 шт;
  • плавленый сырок 1 шт;
  • яйца 2 шт;
  • чеснок 3 зубчика;
  • укроп;
  • майонез;
  • соль, перец.

Как приготовить закуску из помидоров

  1. В чашу блендера положите вареные яйца, плавленый сыр, укроп, чеснок, соль, перец и измельчите до однородности.
  2. Переложите массу в кондитерский мешок.
  3. Помидоры нарежьте кружочками. На каждый отсадите намазку.
Какую закуску из помидоров приготовить
Выходит не только вкусно, но еще и красиво

4. Сверху украсьте зеленью.

Теги:
#Сыр #Помидоры #Закуска