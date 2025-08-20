Десерт, який не зашкодить фігурі: яблучна запіканка без цукру та борошна (відео)
Пальчики оближеш
Яблука — один із найпопулярніших фруктів у кулінарії. З них готують пироги, компоти, варення, а найвідоміша страва — це, звісно, класична шарлотка. Але сьогодні ми пропонуємо вам легший і корисніший варіант десерту — без борошна, без цукру, з мінімумом інгредієнтів і максимумом користі.
Ідеально для тих, хто дотримується правильного харчування або просто хоче солоденького без докорів сумління. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "illia_rpp".
Як приготувати яблучний десерт
Інгредієнти:
- яблука — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- йогурт натуральний — 80 г;
- ванільний екстракт — кілька крапель;
- цукрозамінник — за смаком;
- кориця мелена — за смаком.
Спосіб приготування:
- Збити в блендері яблука, яйця, йогурт, ванільний екстракт і цукрозамінник.
- Розлити отриману масу по силіконових або керамічних формочках.
- Випікати в розігрітій до 170 °C духовці 25–30 хвилин.
- Дістати з духовки й дати трохи охолонути.
- Посипати готові десерти меленим корицею.
- За бажанням прикрасити часточками яблука або листочками м’яти.