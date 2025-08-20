Десерт, який не зашкодить фігурі: яблучна запіканка без цукру та борошна (відео)

Пальчики оближеш

Яблука — один із найпопулярніших фруктів у кулінарії. З них готують пироги, компоти, варення, а найвідоміша страва — це, звісно, класична шарлотка. Але сьогодні ми пропонуємо вам легший і корисніший варіант десерту — без борошна, без цукру, з мінімумом інгредієнтів і максимумом користі.

Ідеально для тих, хто дотримується правильного харчування або просто хоче солоденького без докорів сумління. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "illia_rpp".

Як приготувати яблучний десерт

Інгредієнти:

яблука — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

йогурт натуральний — 80 г;

ванільний екстракт — кілька крапель;

цукрозамінник — за смаком;

кориця мелена — за смаком.

Спосіб приготування: