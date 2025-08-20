Рус

Десерт, який не зашкодить фігурі: яблучна запіканка без цукру та борошна (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачні та корисні ласощі
Смачні та корисні ласощі. Фото instagram.com

Пальчики оближеш

Яблука — один із найпопулярніших фруктів у кулінарії. З них готують пироги, компоти, варення, а найвідоміша страва — це, звісно, класична шарлотка. Але сьогодні ми пропонуємо вам легший і корисніший варіант десерту — без борошна, без цукру, з мінімумом інгредієнтів і максимумом користі.

Ідеально для тих, хто дотримується правильного харчування або просто хоче солоденького без докорів сумління. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "illia_rpp".

Як приготувати яблучний десерт

Інгредієнти:

  • яблука — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • йогурт натуральний — 80 г;
  • ванільний екстракт — кілька крапель;
  • цукрозамінник — за смаком;
  • кориця мелена — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Збити в блендері яблука, яйця, йогурт, ванільний екстракт і цукрозамінник.
  2. Розлити отриману масу по силіконових або керамічних формочках.
  3. Випікати в розігрітій до 170 °C духовці 25–30 хвилин.
  4. Дістати з духовки й дати трохи охолонути.
  5. Посипати готові десерти меленим корицею.
  6. За бажанням прикрасити часточками яблука або листочками м’яти.
Теги:
#Яблуко #Десерт #Готуємо вдома