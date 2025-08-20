Укр

Десерт, который не повредит фигуре: яблочная запеканка без сахара и муки (видео)

Мария Швец
Вкусное и полезное лакомство
Пальчики оближешь

Яблоки – один из самых популярных фруктов в кулинарии. Из них готовят пироги, компоты, варенье, а самое известное блюдо – это, конечно, классическая шарлотка. Но сегодня мы предлагаем вам более легкий и более полезный вариант десерта – без муки, без сахара, с минимумом ингредиентов и максимумом пользы.

Идеально для тех, кто придерживается правильного питания или просто хочет сладенького без угрызений совести. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "illia_rpp".

Как приготовить яблочный десерт

Ингредиенты:

  • яблоки — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • йогурт натуральный — 80 г;
  • ванильный экстракт – несколько капель;
  • сахарозаменитель – по вкусу;
  • корица молотая – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Взбить в блендере яблоки, яйца, йогурт, ванильный экстракт и сахарозаменитель.
  2. Разлить полученную массу по силиконовым или керамическим формочкам.
  3. Выпекать в разогретой до 170 °C духовке 25–30 минут.
  4. Достать из духовки и дать немного остыть.
  5. Посыпать готовые десерты молотой корицей.
  6. По желанию украсить дольками яблоки или листочками мяты.
