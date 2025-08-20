Десерт, который не повредит фигуре: яблочная запеканка без сахара и муки (видео)
Яблоки – один из самых популярных фруктов в кулинарии. Из них готовят пироги, компоты, варенье, а самое известное блюдо – это, конечно, классическая шарлотка. Но сегодня мы предлагаем вам более легкий и более полезный вариант десерта – без муки, без сахара, с минимумом ингредиентов и максимумом пользы.
Идеально для тех, кто придерживается правильного питания или просто хочет сладенького без угрызений совести. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "illia_rpp".
Как приготовить яблочный десерт
Ингредиенты:
- яблоки — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- йогурт натуральный — 80 г;
- ванильный экстракт – несколько капель;
- сахарозаменитель – по вкусу;
- корица молотая – по вкусу.
Способ приготовления:
- Взбить в блендере яблоки, яйца, йогурт, ванильный экстракт и сахарозаменитель.
- Разлить полученную массу по силиконовым или керамическим формочкам.
- Выпекать в разогретой до 170 °C духовке 25–30 минут.
- Достать из духовки и дать немного остыть.
- Посыпать готовые десерты молотой корицей.
- По желанию украсить дольками яблоки или листочками мяты.