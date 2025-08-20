Десерт, который не повредит фигуре: яблочная запеканка без сахара и муки (видео)

Пальчики оближешь

Яблоки – один из самых популярных фруктов в кулинарии. Из них готовят пироги, компоты, варенье, а самое известное блюдо – это, конечно, классическая шарлотка. Но сегодня мы предлагаем вам более легкий и более полезный вариант десерта – без муки, без сахара, с минимумом ингредиентов и максимумом пользы.

Идеально для тех, кто придерживается правильного питания или просто хочет сладенького без угрызений совести. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "illia_rpp".

Как приготовить яблочный десерт

Ингредиенты:

яблоки — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

йогурт натуральный — 80 г;

ванильный экстракт – несколько капель;

сахарозаменитель – по вкусу;

корица молотая – по вкусу.

Способ приготовления: