Готуємо "Сацебелі" за простим рецептом: смачнішого соусу до м'яса ви не знайдете

Смакує з будь-якими стравами

Раніше ми ділились з вами рецептом аджики, яка припаде до смаку справжнім любителям пекучих соусів. А тепер пропонуємо приготувати в міру пікантний, але не менш смачний соус "Сацебелі", який стане ідеальним доповненням до м’яса, риби, макаронів, рису чи навіть звичайного хліба.

Рецептом соусу поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 4 банки по 0,5 л.

Помідори — 2,5 кг

Червоний перець — 0,5 кг

Гострий перець — 1 шт.

Петрушка — 50 г

Кінза — 50 г

Сіль — 30 г

Цукор — 40 г

Оцет — 80 мл

Часник — 2 головки

Коріандр мелений — 10 г

Як приготувати