Готуємо "Сацебелі" за простим рецептом: смачнішого соусу до м'яса ви не знайдете
-
-
Смакує з будь-якими стравами
Раніше ми ділились з вами рецептом аджики, яка припаде до смаку справжнім любителям пекучих соусів. А тепер пропонуємо приготувати в міру пікантний, але не менш смачний соус "Сацебелі", який стане ідеальним доповненням до м’яса, риби, макаронів, рису чи навіть звичайного хліба.
Рецептом соусу поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.
Інгредієнти на 4 банки по 0,5 л.
- Помідори — 2,5 кг
- Червоний перець — 0,5 кг
- Гострий перець — 1 шт.
- Петрушка — 50 г
- Кінза — 50 г
- Сіль — 30 г
- Цукор — 40 г
- Оцет — 80 мл
- Часник — 2 головки
- Коріандр мелений — 10 г
Як приготувати
- Очистіть помідори та червоний перець, наріжте і збийте блендером до стану пюре.
- Очистіть гострий перець та часник, додайте зелень і збийте блендером до однорідної маси.
- Пюре з помідорів та перцю доведіть до кипіння, додайте сіль і цукор. Варіть 30 хвилин на невеликому вогні.
- Додайте гостру суміш і коріандр. Варіть ще 5 хвилин.
- Влийте оцет і варіть ще 1 хвилину.
- Розлийте гарячий соус у стерилізовані банки. Герметично закрутіть, переверніть, закутайте і залиште до повного вистигання.