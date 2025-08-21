Рус

Готуємо "Сацебелі" за простим рецептом: смачнішого соусу до м'яса ви не знайдете

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Рецепт соусу на зиму
Рецепт соусу на зиму. Фото Freepik

Смакує з будь-якими стравами

Раніше ми ділились з вами рецептом аджики, яка припаде до смаку справжнім любителям пекучих соусів. А тепер пропонуємо приготувати в міру пікантний, але не менш смачний соус "Сацебелі", який стане ідеальним доповненням до м’яса, риби, макаронів, рису чи навіть звичайного хліба.

Рецептом соусу поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 4 банки по 0,5 л.

  • Помідори — 2,5 кг
  • Червоний перець — 0,5 кг
  • Гострий перець — 1 шт.
  • Петрушка — 50 г
  • Кінза — 50 г
  • Сіль — 30 г
  • Цукор — 40 г
  • Оцет — 80 мл
  • Часник — 2 головки
  • Коріандр мелений — 10 г

Як приготувати

  1. Очистіть помідори та червоний перець, наріжте і збийте блендером до стану пюре.
  2. Очистіть гострий перець та часник, додайте зелень і збийте блендером до однорідної маси.
  3. Пюре з помідорів та перцю доведіть до кипіння, додайте сіль і цукор. Варіть 30 хвилин на невеликому вогні.
  4. Додайте гостру суміш і коріандр. Варіть ще 5 хвилин.
  5. Влийте оцет і варіть ще 1 хвилину.
  6. Розлийте гарячий соус у стерилізовані банки. Герметично закрутіть, переверніть, закутайте і залиште до повного вистигання.
Теги:
#Помідори #Рецепти #Соус #Перець #Соуси