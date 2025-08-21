Готовим "Сацебели" по простому рецепту: вкуснее соуса к мясу вы не найдете
Вкусно с любыми блюдами
Раньше мы делились с вами рецептом аджики, которая придется по вкусу настоящим любителям жгучих соусов. А теперь предлагаем приготовить в меру пикантный, но не менее вкусный соус "Сацебели", который станет идеальным дополнением к мясу, рыбе, макаронам, рису или даже обычному хлебу.
Рецептом соуса поделилась кулинарная блогерша Лилия Цвет.
Ингредиенты на 4 банка по 0,5л.
- Помидоры — 2,5 кг
- Красный перец — 0,5 кг.
- Острый перец – 1 шт.
- Петрушка — 50 г
- Кинза — 50 г
- Соль — 30 г
- Сахар — 40 г
- Уксус — 80 мл
- Чеснок – 2 головки
- Кориандр молотый — 10 г
Как приготовить
- Очистите помидоры и красный перец, нарежьте и взбейте блендером до состояния пюре.
- Очистите острый перец и чеснок, добавьте зелень и взбейте блендером до однородной массы.
- Пюре из помидоров и перца доведите до кипения, добавьте соль и сахар. Варите 30 минут на небольшом огне.
- Добавьте острую смесь и кориандр. Варите еще 5 минут.
- Влейте уксус и варите еще 1 минуту.
- Разлейте горячий соус в стерилизованные банки. Герметично закрутите, переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.