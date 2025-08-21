Готовим "Сацебели" по простому рецепту: вкуснее соуса к мясу вы не найдете

Вкусно с любыми блюдами

Раньше мы делились с вами рецептом аджики, которая придется по вкусу настоящим любителям жгучих соусов. А теперь предлагаем приготовить в меру пикантный, но не менее вкусный соус "Сацебели", который станет идеальным дополнением к мясу, рыбе, макаронам, рису или даже обычному хлебу.

Рецептом соуса поделилась кулинарная блогерша Лилия Цвет.

Ингредиенты на 4 банка по 0,5л.

Помидоры — 2,5 кг

Красный перец — 0,5 кг.

Острый перец – 1 шт.

Петрушка — 50 г

Кинза — 50 г

Соль — 30 г

Сахар — 40 г

Уксус — 80 мл

Чеснок – 2 головки

Кориандр молотый — 10 г

Как приготовить