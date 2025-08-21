Укр

Готовим "Сацебели" по простому рецепту: вкуснее соуса к мясу вы не найдете

Наталья Граковская
Рецепт соуса на зиму
Рецепт соуса на зиму. Фото Freepik

Вкусно с любыми блюдами

Раньше мы делились с вами рецептом аджики, которая придется по вкусу настоящим любителям жгучих соусов. А теперь предлагаем приготовить в меру пикантный, но не менее вкусный соус "Сацебели", который станет идеальным дополнением к мясу, рыбе, макаронам, рису или даже обычному хлебу.

Рецептом соуса поделилась кулинарная блогерша Лилия Цвет.

Ингредиенты на 4 банка по 0,5л.

  • Помидоры — 2,5 кг
  • Красный перец — 0,5 кг.
  • Острый перец – 1 шт.
  • Петрушка — 50 г
  • Кинза — 50 г
  • Соль — 30 г
  • Сахар — 40 г
  • Уксус — 80 мл
  • Чеснок – 2 головки
  • Кориандр молотый — 10 г

Как приготовить

  1. Очистите помидоры и красный перец, нарежьте и взбейте блендером до состояния пюре.
  2. Очистите острый перец и чеснок, добавьте зелень и взбейте блендером до однородной массы.
  3. Пюре из помидоров и перца доведите до кипения, добавьте соль и сахар. Варите 30 минут на небольшом огне.
  4. Добавьте острую смесь и кориандр. Варите еще 5 минут.
  5. Влейте уксус и варите еще 1 минуту.
  6. Разлейте горячий соус в стерилизованные банки. Герметично закрутите, переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.
