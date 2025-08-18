Аджика без помідорів та яблук: рецепт гострого соусу на зиму, який не треба варити
-
-
Від такого соусу всі будуть в захваті
Раніше ми вже розповідали, як приготувати смачну аджику з помідорів та яблук. Але цей соус також можна готувати лише з перцю. Така аджика виходить дуже яскравою на смак та особливо сподобається тим, хто любить гостреньке. А ще на приготування аджики з перцю не доведеться виділяти багато часу, бо її не треба варити.
Рецептом соусу поділились на YouTube-каналі "Смачно та гарно вдома".
Інгредієнти:
- 1 кг солодкого перцю;
- 3 середніх гострих перців (або на смак);
- 3 середніх головки часнику;
- 1 ст. л солі без гірки;
- 4 ст. л цукру;
- 80 мл оцту 9%;
- 1 ч. л паприки.
Як приготувати аджику з перцю
- Ретельно вимийте перці та почистіть часник. З солодкого перцю видаліть насіння, а з гострого — лише зелену частину.
- Пропустіть солодкий і гострий перець, а також часник через м'ясорубку з дрібною сіточкою.
- До подрібненої маси додайте сіль, цукор, паприку та оцет. Ретельно перемішайте.
- Залиште аджику настоюватися на 30 хвилин, щоб сіль і цукор повністю розчинилися.
- Розкладіть готову аджику в стерилізовані банки.
Банки з аджикою зберігайте в холодильнику.