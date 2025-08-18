Аджика без помідорів та яблук: рецепт гострого соусу на зиму, який не треба варити

Від такого соусу всі будуть в захваті

Раніше ми вже розповідали, як приготувати смачну аджику з помідорів та яблук. Але цей соус також можна готувати лише з перцю. Така аджика виходить дуже яскравою на смак та особливо сподобається тим, хто любить гостреньке. А ще на приготування аджики з перцю не доведеться виділяти багато часу, бо її не треба варити.

Рецептом соусу поділились на YouTube-каналі "Смачно та гарно вдома".

Інгредієнти:

1 кг солодкого перцю;

3 середніх гострих перців (або на смак);

3 середніх головки часнику;

1 ст. л солі без гірки;

4 ст. л цукру;

80 мл оцту 9%;

1 ч. л паприки.

Як приготувати аджику з перцю

Ретельно вимийте перці та почистіть часник. З солодкого перцю видаліть насіння, а з гострого — лише зелену частину. Пропустіть солодкий і гострий перець, а також часник через м'ясорубку з дрібною сіточкою. До подрібненої маси додайте сіль, цукор, паприку та оцет. Ретельно перемішайте. Залиште аджику настоюватися на 30 хвилин, щоб сіль і цукор повністю розчинилися. Розкладіть готову аджику в стерилізовані банки.

Банки з аджикою зберігайте в холодильнику.