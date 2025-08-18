Рус

Аджика без помідорів та яблук: рецепт гострого соусу на зиму, який не треба варити

Наталя Граковська
Аджика з перцю
Аджика з перцю. Фото Скріншот YouTube

Від такого соусу всі будуть в захваті

Раніше ми вже розповідали, як приготувати смачну аджику з помідорів та яблук. Але цей соус також можна готувати лише з перцю. Така аджика виходить дуже яскравою на смак та особливо сподобається тим, хто любить гостреньке. А ще на приготування аджики з перцю не доведеться виділяти багато часу, бо її не треба варити.

Рецептом соусу поділились на YouTube-каналі "Смачно та гарно вдома".

Інгредієнти:

  • 1 кг солодкого перцю;
  • 3 середніх гострих перців (або на смак);
  • 3 середніх головки часнику;
  • 1 ст. л солі без гірки;
  • 4 ст. л цукру;
  • 80 мл оцту 9%;
  • 1 ч. л паприки.

Як приготувати аджику з перцю

  1. Ретельно вимийте перці та почистіть часник. З солодкого перцю видаліть насіння, а з гострого — лише зелену частину.
  2. Пропустіть солодкий і гострий перець, а також часник через м'ясорубку з дрібною сіточкою.
  3. До подрібненої маси додайте сіль, цукор, паприку та оцет. Ретельно перемішайте.
  4. Залиште аджику настоюватися на 30 хвилин, щоб сіль і цукор повністю розчинилися.
  5. Розкладіть готову аджику в стерилізовані банки.

Банки з аджикою зберігайте в холодильнику.

