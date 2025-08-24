Рус

Готуємо помідори по-грузинськи на зиму: смачнішої заготівлі не знайти

Наталя Граковська
Простий рецепт консервованих помідорів
Простий рецепт консервованих помідорів. Фото odnaminyta.com

За цим рецептом ви будете закривати помідори щороку

Ми ділилися з вами рецептом запашних та пікантних баклажанів по-грузинськи, а тепер пропонуємо спробувати приготувати на зиму не менш смачні помідори по-грузинськи. Вони виходять пряними, ароматними та дуже апетитними завдяки поєднанню свіжої зелені, гострого перцю та часнику. Така консервація стане чудовим доповненням до будь-якої страви взимку й точно сподобається всій родині.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Тетяна Юшина.

Інгредієнти на 4 літрові банки:

  • 3 кг помідорів
  • 200 г моркви
  • 200 г солодкого перцю
  • 1 головка часнику
  • Зелень: базилік, кінза, петрушка, кріп (що є)
  • 1-2 стручки гострого перцю

Маринад на 1 л води:

  • 1 ст.л солі
  • 4 ст.л цукру
  • Оцет 9% по 2 ст.л на літрову банку

Як приготувати

  1. Помідори скласти в баночки і залити окропом. Залишити на 15-20 хвилин.
  2. Усі інші овочі і зелень подрібнити в блендері або через мʼясорубку.
  3. Злити з помідорів воду і заміряти її кількість. Додати сіль і цукор, а також перемелену масу.
  4. Поставити на вогонь і варити після закипання 10 хвилин.
  5. В банки додати оцет і залити киплячим маринадом.
  6. Герметично закрити банки та вкутати до повного охолодження.
