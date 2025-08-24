Готуємо помідори по-грузинськи на зиму: смачнішої заготівлі не знайти
За цим рецептом ви будете закривати помідори щороку
Ми ділилися з вами рецептом запашних та пікантних баклажанів по-грузинськи, а тепер пропонуємо спробувати приготувати на зиму не менш смачні помідори по-грузинськи. Вони виходять пряними, ароматними та дуже апетитними завдяки поєднанню свіжої зелені, гострого перцю та часнику. Така консервація стане чудовим доповненням до будь-якої страви взимку й точно сподобається всій родині.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка Тетяна Юшина.
Інгредієнти на 4 літрові банки:
- 3 кг помідорів
- 200 г моркви
- 200 г солодкого перцю
- 1 головка часнику
- Зелень: базилік, кінза, петрушка, кріп (що є)
- 1-2 стручки гострого перцю
Маринад на 1 л води:
- 1 ст.л солі
- 4 ст.л цукру
- Оцет 9% по 2 ст.л на літрову банку
Як приготувати
- Помідори скласти в баночки і залити окропом. Залишити на 15-20 хвилин.
- Усі інші овочі і зелень подрібнити в блендері або через мʼясорубку.
- Злити з помідорів воду і заміряти її кількість. Додати сіль і цукор, а також перемелену масу.
- Поставити на вогонь і варити після закипання 10 хвилин.
- В банки додати оцет і залити киплячим маринадом.
- Герметично закрити банки та вкутати до повного охолодження.