Готуємо помідори по-грузинськи на зиму: смачнішої заготівлі не знайти

За цим рецептом ви будете закривати помідори щороку

Ми ділилися з вами рецептом запашних та пікантних баклажанів по-грузинськи, а тепер пропонуємо спробувати приготувати на зиму не менш смачні помідори по-грузинськи. Вони виходять пряними, ароматними та дуже апетитними завдяки поєднанню свіжої зелені, гострого перцю та часнику. Така консервація стане чудовим доповненням до будь-якої страви взимку й точно сподобається всій родині.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Тетяна Юшина.

Інгредієнти на 4 літрові банки:

3 кг помідорів

200 г моркви

200 г солодкого перцю

1 головка часнику

Зелень: базилік, кінза, петрушка, кріп (що є)

1-2 стручки гострого перцю

Маринад на 1 л води:

1 ст.л солі

4 ст.л цукру

Оцет 9% по 2 ст.л на літрову банку

Як приготувати