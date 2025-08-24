Готовим помидоры по-грузински на зиму: вкуснее заготовки не найти

По этому рецепту вы будете закрывать помидоры каждый год

Мы делились с вами рецептом ароматных и пикантных баклажанов по-грузински, а теперь предлагаем попробовать приготовить на зиму не менее вкусные помидоры по-грузински. Они получаются пряными, ароматными и аппетитными благодаря сочетанию свежей зелени, острого перца и чеснока. Такая консервация станет отличным дополнением к любому блюду зимой и точно понравится всей семье.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Татьяна Юшина.

Ингредиенты на 4 литровые банки:

3 кг помидоров

200 г моркови

200 г сладкого перца

1 головка чеснока

Зелень: базилик, кинза, петрушка, укроп (что есть)

1-2 стручка острого перца

Маринад на 1 л воды:

1 ст.л соли

4 ст.л сахара

Уксус 9% по 2 ст.л на литровую банку

Как приготовить