Готовим помидоры по-грузински на зиму: вкуснее заготовки не найти

Наталья Граковская
Простой рецепт консервированных помидоров
Простой рецепт консервированных помидоров. Фото odnaminyta.com

По этому рецепту вы будете закрывать помидоры каждый год

Мы делились с вами рецептом ароматных и пикантных баклажанов по-грузински, а теперь предлагаем попробовать приготовить на зиму не менее вкусные помидоры по-грузински. Они получаются пряными, ароматными и аппетитными благодаря сочетанию свежей зелени, острого перца и чеснока. Такая консервация станет отличным дополнением к любому блюду зимой и точно понравится всей семье.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Татьяна Юшина.

Ингредиенты на 4 литровые банки:

  • 3 кг помидоров
  • 200 г моркови
  • 200 г сладкого перца
  • 1 головка чеснока
  • Зелень: базилик, кинза, петрушка, укроп (что есть)
  • 1-2 стручка острого перца

Маринад на 1 л воды:

  • 1 ст.л соли
  • 4 ст.л сахара
  • Уксус 9% по 2 ст.л на литровую банку

Как приготовить

  1. Помидоры сложить в баночки и залить кипятком. Оставить на 15-20 минут.
  2. Все остальные овощи и зелень измельчить в блендере или через мясорубку.
  3. Слить с помидоров воду и замерить ее количество. Добавить соль и сахар, а также перемолотую массу.
  4. Поставить на огонь и варить после закипания 10 минут.
  5. В банки добавить уксус и залить кипящим маринадом.
  6. Герметично закрыть банки и укутать до полного охлаждения.
