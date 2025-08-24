Готовим помидоры по-грузински на зиму: вкуснее заготовки не найти
По этому рецепту вы будете закрывать помидоры каждый год
Мы делились с вами рецептом ароматных и пикантных баклажанов по-грузински, а теперь предлагаем попробовать приготовить на зиму не менее вкусные помидоры по-грузински. Они получаются пряными, ароматными и аппетитными благодаря сочетанию свежей зелени, острого перца и чеснока. Такая консервация станет отличным дополнением к любому блюду зимой и точно понравится всей семье.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша Татьяна Юшина.
Ингредиенты на 4 литровые банки:
- 3 кг помидоров
- 200 г моркови
- 200 г сладкого перца
- 1 головка чеснока
- Зелень: базилик, кинза, петрушка, укроп (что есть)
- 1-2 стручка острого перца
Маринад на 1 л воды:
- 1 ст.л соли
- 4 ст.л сахара
- Уксус 9% по 2 ст.л на литровую банку
Как приготовить
- Помидоры сложить в баночки и залить кипятком. Оставить на 15-20 минут.
- Все остальные овощи и зелень измельчить в блендере или через мясорубку.
- Слить с помидоров воду и замерить ее количество. Добавить соль и сахар, а также перемолотую массу.
- Поставить на огонь и варить после закипания 10 минут.
- В банки добавить уксус и залить кипящим маринадом.
- Герметично закрыть банки и укутать до полного охлаждения.