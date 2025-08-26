Ікра з зелених помідорів без оцту: неймовірно смачний рецепт

Ідеальна закуска до будь-якого столу

Якщо похолодання застало вас зненацька, і на грядках залишилося багато зелених помідорів, які вже не встигнуть достигнути, не поспішайте їх викидати. Замість того, щоб маринувати їх чи квасити, спробуйте приготувати з них смачну ікру.

Ікра з зелених помідорів не лише допоможе врятувати овочі від псування, але й стане чудовою закускою. Вона виходить неймовірно ароматною, з приємною, злегка пікантною кислинкою. Її можна приготувати швидко і просто, а зберігається вона дуже довго, навіть без додавання оцту.

Рецептом в Instagram поділилась кулінарна блогерка Тетяна Юшина.

Інгредієнти:

250 г цибулі

250 г моркви

500 г перцю

1 кг зелених помідорів

Сіль

Олія

Гострий перець до свого смаку

Як приготувати ікру з зелених помідорів