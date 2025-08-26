Рус

Ікра з зелених помідорів без оцту: неймовірно смачний рецепт

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Зелені помідори не пропадуть
Зелені помідори не пропадуть. Фото Скріншот YouTube

Ідеальна закуска до будь-якого столу

Якщо похолодання застало вас зненацька, і на грядках залишилося багато зелених помідорів, які вже не встигнуть достигнути, не поспішайте їх викидати. Замість того, щоб маринувати їх чи квасити, спробуйте приготувати з них смачну ікру.

Ікра з зелених помідорів не лише допоможе врятувати овочі від псування, але й стане чудовою закускою. Вона виходить неймовірно ароматною, з приємною, злегка пікантною кислинкою. Її можна приготувати швидко і просто, а зберігається вона дуже довго, навіть без додавання оцту.

Рецептом в Instagram поділилась кулінарна блогерка Тетяна Юшина.

Інгредієнти:

  • 250 г цибулі
  • 250 г моркви
  • 500 г перцю
  • 1 кг зелених помідорів
  • Сіль
  • Олія
  • Гострий перець до свого смаку

Як приготувати ікру з зелених помідорів

  1. Все дрібно ріжемо. Моркву можна натерти.
  2. Обсмажуємо по черзі цибулю, моркву, перець. Додаємо помідори.
  3. Солимо. Додаємо гострий перець (можна і без з нього). Тушимо, поки не випарується уся волога.
  4. Розкладаємо в чисті баночки і герметично закриваємо. Можна просто залишити в холодильнику.
Теги:
#Рецепти #Ікра #Закуска #Зелені помідори