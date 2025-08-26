Ікра з зелених помідорів без оцту: неймовірно смачний рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеальна закуска до будь-якого столу
Якщо похолодання застало вас зненацька, і на грядках залишилося багато зелених помідорів, які вже не встигнуть достигнути, не поспішайте їх викидати. Замість того, щоб маринувати їх чи квасити, спробуйте приготувати з них смачну ікру.
Ікра з зелених помідорів не лише допоможе врятувати овочі від псування, але й стане чудовою закускою. Вона виходить неймовірно ароматною, з приємною, злегка пікантною кислинкою. Її можна приготувати швидко і просто, а зберігається вона дуже довго, навіть без додавання оцту.
Рецептом в Instagram поділилась кулінарна блогерка Тетяна Юшина.
Інгредієнти:
- 250 г цибулі
- 250 г моркви
- 500 г перцю
- 1 кг зелених помідорів
- Сіль
- Олія
- Гострий перець до свого смаку
Як приготувати ікру з зелених помідорів
- Все дрібно ріжемо. Моркву можна натерти.
- Обсмажуємо по черзі цибулю, моркву, перець. Додаємо помідори.
- Солимо. Додаємо гострий перець (можна і без з нього). Тушимо, поки не випарується уся волога.
- Розкладаємо в чисті баночки і герметично закриваємо. Можна просто залишити в холодильнику.