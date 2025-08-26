Икра из зеленых помидоров без уксуса: невероятно вкусный рецепт

Идеальная закуска к любому столу

Если похолодание застало вас врасплох, и на грядках осталось много зеленых помидоров, которые уже не успеют созреть, не спешите их выбрасывать. Вместо того чтобы мариновать их или квасить, попробуйте приготовить из них вкусную икру.

Икра из зеленых помидоров не только поможет спасти овощи от порчи, но и станет отличной закуской. Она получается невероятно ароматной, с приятной, слегка пикантной кислинкой. Ее можно приготовить быстро и просто, а хранится она очень долго, даже без добавления уксуса.

Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша Татьяна Юшина.

Ингредиенты:

250 г лука

250 г моркови

500 г перца

1 кг зеленых помидоров

Соль

Масло

Острый перец по своему вкусу

Как приготовить икру из зеленых помидоров