Фантастичний яблучний пиріг, що просто тане в роті: рецепт смачної випічки
Такий смачний, що хочеться ще
Якщо ви любите десерти з великою кількістю фруктів, цей яблучний пиріг має вам сподобатись. У ньому настільки багато соковитої яблучної начинки, що тісто майже непомітне. Пиріг виходить легким, ароматним і з приємною цитрусовою ноткою, а готується він зовсім просто.
Рецептом поділився кулінар Іван Янюк на своєму YouTube-каналі.
Інгредієнти:
- Борошно — 90 г
- Розпушувач — 1 ч.л.
- Масло вершкове — 20 г
- Яйця — 2 шт.
- Цукор — 60 г
- Дрібка солі
- Цедра лимона
- Яблука — 800 г
- Молоко — 100 мл.
- Сік половинки лимона
Як приготувати яблучний пиріг
- У глибокій мисці збийте два курячих яйця міксером протягом однієї хвилини. Додайте дрібку солі та цукор. Збивайте масу ще дві хвилини, поки вона не стане пишною.
- Натріть цедру з одного лимона, використовуючи лише жовтий шар, щоб уникнути гіркоти. Додайте цедру до маси.
- Влийте 20 г розтопленого вершкового масла, додайте одну пачку (10 г) ванільного цукру та 100 мл молока кімнатної температури. Перемішайте все міксером приблизно 10 секунд.
- Додайте 80 г просіяного пшеничного борошна та швидко замішайте тісто міксером та відставте готове тісто в сторону.
- Очистіть 800 г яблук від шкірки та серцевини. Розріжте кожне яблуко навпіл, а потім ще раз навпіл, і наріжте дуже тонкими скибочками. Чим тонше — тим краще.
- Перекладіть нарізані яблука в окрему миску. Витисніть сік з меншої половини великого лимона на яблука, щоб вони не темніли. Видаліть кісточки. Добре перемішайте яблука, щоб вони рівномірно покрилися соком.
- До готового тіста додайте одну чайну ложку розпушувача. Акуратно перемішайте.
- Додайте нарізані яблука до тіста і добре перемішайте.
- Візьміть форму для випікання діаметром 18 см, застеліть дно пергаментом і змастіть бортики вершковим маслом.
- Викладіть тісто з яблуками у форму порціями, рівномірно розподіляючи його лопаткою, щоб яблука гарно лягли в розрізі.
- Розігрійте духовку до 180°C (режим верх-низ, бажано з конвекцією).
- Випікайте пиріг протягом 40 хвилин. Якщо верх почне занадто підгоряти, накрийте його пергаментом або фольгою.