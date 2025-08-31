Фантастичний яблучний пиріг, що просто тане в роті: рецепт смачної випічки

Такий смачний, що хочеться ще

Якщо ви любите десерти з великою кількістю фруктів, цей яблучний пиріг має вам сподобатись. У ньому настільки багато соковитої яблучної начинки, що тісто майже непомітне. Пиріг виходить легким, ароматним і з приємною цитрусовою ноткою, а готується він зовсім просто.

Рецептом поділився кулінар Іван Янюк на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти:

Борошно — 90 г

Розпушувач — 1 ч.л.

Масло вершкове — 20 г

Яйця — 2 шт.

Цукор — 60 г

Дрібка солі

Цедра лимона

Яблука — 800 г

Молоко — 100 мл.

Сік половинки лимона

Як приготувати яблучний пиріг