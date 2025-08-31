Рус

Фантастичний яблучний пиріг, що просто тане в роті: рецепт смачної випічки

Наталя Граковська
Читать на русском
В цьому пирозі більше фруктів, ніж тіста
В цьому пирозі більше фруктів, ніж тіста.

Такий смачний, що хочеться ще

Якщо ви любите десерти з великою кількістю фруктів, цей яблучний пиріг має вам сподобатись. У ньому настільки багато соковитої яблучної начинки, що тісто майже непомітне. Пиріг виходить легким, ароматним і з приємною цитрусовою ноткою, а готується він зовсім просто.

Рецептом поділився кулінар Іван Янюк на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти:

  • Борошно — 90 г
  • Розпушувач — 1 ч.л.
  • Масло вершкове — 20 г
  • Яйця — 2 шт.
  • Цукор — 60 г
  • Дрібка солі
  • Цедра лимона
  • Яблука — 800 г
  • Молоко — 100 мл.
  • Сік половинки лимона

Як приготувати яблучний пиріг

  1. У глибокій мисці збийте два курячих яйця міксером протягом однієї хвилини. Додайте дрібку солі та цукор. Збивайте масу ще дві хвилини, поки вона не стане пишною.
  2. Натріть цедру з одного лимона, використовуючи лише жовтий шар, щоб уникнути гіркоти. Додайте цедру до маси.
  3. Влийте 20 г розтопленого вершкового масла, додайте одну пачку (10 г) ванільного цукру та 100 мл молока кімнатної температури. Перемішайте все міксером приблизно 10 секунд.
  4. Додайте 80 г просіяного пшеничного борошна та швидко замішайте тісто міксером та відставте готове тісто в сторону.
  5. Очистіть 800 г яблук від шкірки та серцевини. Розріжте кожне яблуко навпіл, а потім ще раз навпіл, і наріжте дуже тонкими скибочками. Чим тонше — тим краще.
  6. Перекладіть нарізані яблука в окрему миску. Витисніть сік з меншої половини великого лимона на яблука, щоб вони не темніли. Видаліть кісточки. Добре перемішайте яблука, щоб вони рівномірно покрилися соком.
  7. До готового тіста додайте одну чайну ложку розпушувача. Акуратно перемішайте.
  8. Додайте нарізані яблука до тіста і добре перемішайте.
  9. Візьміть форму для випікання діаметром 18 см, застеліть дно пергаментом і змастіть бортики вершковим маслом.
  10. Викладіть тісто з яблуками у форму порціями, рівномірно розподіляючи його лопаткою, щоб яблука гарно лягли в розрізі.
  11. Розігрійте духовку до 180°C (режим верх-низ, бажано з конвекцією).
  12. Випікайте пиріг протягом 40 хвилин. Якщо верх почне занадто підгоряти, накрийте його пергаментом або фольгою.
#Рецепти #Яблука #Пиріг