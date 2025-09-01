Помідори по-корейські на зиму: рецепт, після якого ви забудете про іншу консервацію

Банка цієї закуски не простоїть і тижня

Раніше ми ділилися з вами швидким рецептом маринованих помідорів, а тепер пропонуємо приготувати більш пряну та ароматну версію на зиму — помідори по-корейськи. Цей рецепт сподобається тим, хто любить овочеві закуски з яскравим смаком і легкою пікантністю. Завдяки поєднанню в одній банці помідорів, зелені та моркви зі спеціями, закуска виходить дуже смачною та ароматною.

Рецептом поділилась кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти

Помідори — 2 кг

Морква — 500 г

Зелень — 100 г

Сіль — 2 ст.л.

Цукор — 4 ст.л.

Приправа до моркви по корейськи — 1,5 ст.л.

Олія — 60 мл.

Оцет — 60 мл.

Як приготувати помідори по-корейські