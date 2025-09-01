Рус

Помідори по-корейські на зиму: рецепт, після якого ви забудете про іншу консервацію

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Помідори на зиму з легкою гостринкою та яскравим ароматом
Помідори на зиму з легкою гостринкою та яскравим ароматом. Фото Скріншот YouTube

Банка цієї закуски не простоїть і тижня

Раніше ми ділилися з вами швидким рецептом маринованих помідорів, а тепер пропонуємо приготувати більш пряну та ароматну версію на зиму — помідори по-корейськи. Цей рецепт сподобається тим, хто любить овочеві закуски з яскравим смаком і легкою пікантністю. Завдяки поєднанню в одній банці помідорів, зелені та моркви зі спеціями, закуска виходить дуже смачною та ароматною.

Рецептом поділилась кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти

  • Помідори — 2 кг
  • Морква — 500 г
  • Зелень — 100 г
  • Сіль — 2 ст.л.
  • Цукор — 4 ст.л.
  • Приправа до моркви по корейськи — 1,5 ст.л.
  • Олія — 60 мл.
  • Оцет — 60 мл.

Як приготувати помідори по-корейські

  1. Поріжте помідори на четвертинки.
  2. Дрібно наріжте зелень і додайте її до помідорів.
  3. Натріть моркву на тертці, призначеній для корейської моркви, та додайте до решти інгредієнтів.
  4. Додайте сіль, цукор, спеції, олію та оцет до овочевої суміші. Перемішайте все і залиште на 3 години, щоб салат просочився маринадом.
  5. Наповніть салатом чисті півлітрові банки до самого верху. Прикрийте банки кришками (нещільно). Стерилізуйте банки в киплячій воді протягом 10 хвилин з моменту закипання.
  6. Герметично закрутіть кришки. Накрийте банки чимось теплим і залиште до повного вистигання.
Теги:
#Помідори #Рецепти #Консервація