Помідори по-корейські на зиму: рецепт, після якого ви забудете про іншу консервацію
Читать на русском
Банка цієї закуски не простоїть і тижня
Раніше ми ділилися з вами швидким рецептом маринованих помідорів, а тепер пропонуємо приготувати більш пряну та ароматну версію на зиму — помідори по-корейськи. Цей рецепт сподобається тим, хто любить овочеві закуски з яскравим смаком і легкою пікантністю. Завдяки поєднанню в одній банці помідорів, зелені та моркви зі спеціями, закуска виходить дуже смачною та ароматною.
Рецептом поділилась кулінарка Лілія Цвіт.
Інгредієнти
- Помідори — 2 кг
- Морква — 500 г
- Зелень — 100 г
- Сіль — 2 ст.л.
- Цукор — 4 ст.л.
- Приправа до моркви по корейськи — 1,5 ст.л.
- Олія — 60 мл.
- Оцет — 60 мл.
Як приготувати помідори по-корейські
- Поріжте помідори на четвертинки.
- Дрібно наріжте зелень і додайте її до помідорів.
- Натріть моркву на тертці, призначеній для корейської моркви, та додайте до решти інгредієнтів.
- Додайте сіль, цукор, спеції, олію та оцет до овочевої суміші. Перемішайте все і залиште на 3 години, щоб салат просочився маринадом.
- Наповніть салатом чисті півлітрові банки до самого верху. Прикрийте банки кришками (нещільно). Стерилізуйте банки в киплячій воді протягом 10 хвилин з моменту закипання.
- Герметично закрутіть кришки. Накрийте банки чимось теплим і залиште до повного вистигання.