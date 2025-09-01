Укр

Помидоры по-корейски на зиму: рецепт, после которого вы забудете о другой консервации

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Помидоры на зиму с легкой остринкой и ярким ароматом
Помидоры на зиму с легкой остринкой и ярким ароматом. Фото Скриншот YouTube

Банка этой закуски не простоит и недели

Раньше мы делились с вами быстрым рецептом маринованных помидоров, а теперь предлагаем приготовить более пряную и ароматную версию на зиму – помидоры по-корейски. Этот рецепт понравится тем, кто любит овощные закуски с ярким вкусом и легкой пикантностью. Благодаря сочетанию в одной банке помидоров, зелени и моркови со специями, закуска получается очень вкусной и ароматной.

Рецептом поделилась кулинарка Лилия Цвит.

Ингредиенты

  • Помидоры — 2 кг
  • Морковь — 500 г
  • Зелень — 100 г
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Приправа к моркови по-корейски – 1,5 ст.л.
  • Масло растительное — 60 мл.
  • Уксус – 60 мл.

Как приготовить помидоры по-корейски

  1. Порежьте помидоры на четвертинки.
  2. Мелко нарежьте зелень и добавьте ее к помидорам.
  3. Натрите морковь на терке, предназначенной для корейской моркови, и добавьте к остальным ингредиентам.
  4. Добавьте соль, сахар, специи, масло и уксус к овощной смеси. Перемешайте все и оставьте на 3 часа, чтобы салат пропитался маринадом.
  5. Наполните салатом чистые полулитровые банки до самого верха. Прикройте банки крышками (неплотно). Стерилизуйте банки в кипящей воде в течение 10 минут с момента закипания.
  6. Герметично закройте крышки. Накройте банки чем-то теплым и оставьте до полного остывания.
Теги:
#Помидоры #Рецепты #Консервация