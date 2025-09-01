Помидоры по-корейски на зиму: рецепт, после которого вы забудете о другой консервации
Банка этой закуски не простоит и недели
Раньше мы делились с вами быстрым рецептом маринованных помидоров, а теперь предлагаем приготовить более пряную и ароматную версию на зиму – помидоры по-корейски. Этот рецепт понравится тем, кто любит овощные закуски с ярким вкусом и легкой пикантностью. Благодаря сочетанию в одной банке помидоров, зелени и моркови со специями, закуска получается очень вкусной и ароматной.
Рецептом поделилась кулинарка Лилия Цвит.
Ингредиенты
- Помидоры — 2 кг
- Морковь — 500 г
- Зелень — 100 г
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар – 4 ст.л.
- Приправа к моркови по-корейски – 1,5 ст.л.
- Масло растительное — 60 мл.
- Уксус – 60 мл.
Как приготовить помидоры по-корейски
- Порежьте помидоры на четвертинки.
- Мелко нарежьте зелень и добавьте ее к помидорам.
- Натрите морковь на терке, предназначенной для корейской моркови, и добавьте к остальным ингредиентам.
- Добавьте соль, сахар, специи, масло и уксус к овощной смеси. Перемешайте все и оставьте на 3 часа, чтобы салат пропитался маринадом.
- Наполните салатом чистые полулитровые банки до самого верха. Прикройте банки крышками (неплотно). Стерилизуйте банки в кипящей воде в течение 10 минут с момента закипания.
- Герметично закройте крышки. Накройте банки чем-то теплым и оставьте до полного остывания.