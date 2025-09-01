Помидоры по-корейски на зиму: рецепт, после которого вы забудете о другой консервации

Банка этой закуски не простоит и недели

Раньше мы делились с вами быстрым рецептом маринованных помидоров, а теперь предлагаем приготовить более пряную и ароматную версию на зиму – помидоры по-корейски. Этот рецепт понравится тем, кто любит овощные закуски с ярким вкусом и легкой пикантностью. Благодаря сочетанию в одной банке помидоров, зелени и моркови со специями, закуска получается очень вкусной и ароматной.

Рецептом поделилась кулинарка Лилия Цвит.

Ингредиенты

Помидоры — 2 кг

Морковь — 500 г

Зелень — 100 г

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 4 ст.л.

Приправа к моркови по-корейски – 1,5 ст.л.

Масло растительное — 60 мл.

Уксус – 60 мл.

Как приготовить помидоры по-корейски