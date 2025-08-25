Швидка закуска до шашлику: так помідори ви замаринуєте за п'ять хвилин (відео)
Помідор — це соковитий овоч, який широко використовують у кулінарії для приготування салатів, соусів та різних закусок. Особливо популярними є малосольні помідори, які можна швидко приготувати без зайвого клопоту.
Сьогодні ми пропонуємо простий рецепт швидких маринованих помідорів, які стануть ідеальною закускою до шашлику — всього за 5 хвилин. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepts.world".
Як приготувати швидку закуску до шашлику
Інгредієнти:
- помідор — 5 шт. (середніх);
- червона цибуля — 1 шт.;
- зелена цибуля — за смаком;
- кріп — за смаком;
- сіль — 1 ч.л;
- прованські трави — 1 ч.л;
- яблучний оцет — 1,5 ст. л;
- олія — 2 ст. л;
- часник — 3 зубчики;
Спосіб приготування:
- Порізати помідори на 4-5 частин.
- Нарізати червону цибулю півкільцями.
- Дрібно порубати зелену цибулю та кріп.
- Змішати всі інгредієнти для маринаду.
- Додати маринад до помідорів, цибулі та зелені, добре перемішати.
- За бажанням поставити в холодильник на 30 хвилин для кращого смаку.