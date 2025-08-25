Швидка закуска до шашлику: так помідори ви замаринуєте за п'ять хвилин (відео)

На будні та свята

Помідор — це соковитий овоч, який широко використовують у кулінарії для приготування салатів, соусів та різних закусок. Особливо популярними є малосольні помідори, які можна швидко приготувати без зайвого клопоту.

Сьогодні ми пропонуємо простий рецепт швидких маринованих помідорів, які стануть ідеальною закускою до шашлику — всього за 5 хвилин. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepts.world".

Як приготувати швидку закуску до шашлику

Інгредієнти:

помідор — 5 шт. (середніх);

червона цибуля — 1 шт.;

зелена цибуля — за смаком;

кріп — за смаком;

сіль — 1 ч.л;

прованські трави — 1 ч.л;

яблучний оцет — 1,5 ст. л;

олія — 2 ст. л;

часник — 3 зубчики;

Спосіб приготування: