Швидка закуска до шашлику: так помідори ви замаринуєте за п'ять хвилин (відео)

Швидка закуска до шашлику: так помідори ви замаринуєте за п'ять хвилин

Марія Швець
Проста, соковита та смачна
Проста, соковита та смачна

На будні та свята

Помідор — це соковитий овоч, який широко використовують у кулінарії для приготування салатів, соусів та різних закусок. Особливо популярними є малосольні помідори, які можна швидко приготувати без зайвого клопоту.

Сьогодні ми пропонуємо простий рецепт швидких маринованих помідорів, які стануть ідеальною закускою до шашлику — всього за 5 хвилин. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepts.world".

Як приготувати швидку закуску до шашлику

Інгредієнти:

  • помідор — 5 шт. (середніх);
  • червона цибуля — 1 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • кріп — за смаком;
  • сіль — 1 ч.л;
  • прованські трави — 1 ч.л;
  • яблучний оцет — 1,5 ст. л;
  • олія — 2 ст. л;
  • часник — 3 зубчики;

Спосіб приготування:

  1. Порізати помідори на 4-5 частин.
  2. Нарізати червону цибулю півкільцями.
  3. Дрібно порубати зелену цибулю та кріп.
  4. Змішати всі інгредієнти для маринаду.
  5. Додати маринад до помідорів, цибулі та зелені, добре перемішати.
  6. За бажанням поставити в холодильник на 30 хвилин для кращого смаку.
