Човники з баклажанів з фаршем: всі будуть в захваті від цієї страви
-
-
Читать на русском
Замість звичних котлет та овочів
Баклажани можна готувати десятками різних способів. Раніше ми вже ділилися рецептом ніжних тушкованих баклажанів зі сметаною, а тепер пропонуємо трохи інший, більш ситний варіант – човники з баклажанів із соковитою начинкою з фаршу та овочів. Страва виходить дуже апетитна й смачна. Готується досить просто та швидко. Буквально за 30-40 хвилин у вас на столі буде повноцінний обід чи вечеря.
Рецептом поділились на YouTube-каналі "Сімейні страви".
Інгредієнти:
- фарш — 400 г;
- баклажани — 4 шт;
- цибуля — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- сир — 100 г;
- сіль — 1,5 ч.л;
- перець — 1 ч.л;
- орегано — 1/2 ч.л;
- розмарин — 1,5 ч.л;
- олія
Як приготувати фаршировані баклажани
- Розріжте баклажани навпіл уздовж. Зробіть глибокі надрізи м'якоті баклажана, не прорізаючи шкірку. Посоліть, додайте розмарин або інші улюблені спеції.
- Рясно полийте баклажани олією та випікайте в духовці при температурі 200°C протягом 20-30 хвилин.
- Наріжте дрібним кубиком цибулю, натріть моркву на великій тертці.
- Обсмажте цибулю та моркву на пательні до прозорості цибулі. Додайте фарш, перемішайте та смажте 2 хвилини.
- Додайте подрібнений часник, сіль, перець та орегано, перемішайте.
- Помідори залийте окропом на 1 хвилину, зніміть шкірку та наріжте кубиком. Додайте помідори до фаршу та смажте до готовності.
- Готові баклажани вийміть з духовки та розімніть м'якоть виделкою.
- Викладіть готову начинку з овочів та фаршу на баклажани. Зверху посипте сиром.
- Поставте баклажани в духовку при температурі 180°C на 7-10 хвилин, поки сир не розтопиться.