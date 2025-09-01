Човники з баклажанів з фаршем: всі будуть в захваті від цієї страви

Замість звичних котлет та овочів

Баклажани можна готувати десятками різних способів. Раніше ми вже ділилися рецептом ніжних тушкованих баклажанів зі сметаною, а тепер пропонуємо трохи інший, більш ситний варіант – човники з баклажанів із соковитою начинкою з фаршу та овочів. Страва виходить дуже апетитна й смачна. Готується досить просто та швидко. Буквально за 30-40 хвилин у вас на столі буде повноцінний обід чи вечеря.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Сімейні страви".

Інгредієнти:

фарш — 400 г;

баклажани — 4 шт;

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт;

сир — 100 г;

сіль — 1,5 ч.л;

перець — 1 ч.л;

орегано — 1/2 ч.л;

розмарин — 1,5 ч.л;

олія

Як приготувати фаршировані баклажани