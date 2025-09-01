Рус

Човники з баклажанів з фаршем: всі будуть в захваті від цієї страви

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Фаршировані баклажани
Фаршировані баклажани. Фото dnpr.com.ua

Замість звичних котлет та овочів

Баклажани можна готувати десятками різних способів. Раніше ми вже ділилися рецептом ніжних тушкованих баклажанів зі сметаною, а тепер пропонуємо трохи інший, більш ситний варіант – човники з баклажанів із соковитою начинкою з фаршу та овочів. Страва виходить дуже апетитна й смачна. Готується досить просто та швидко. Буквально за 30-40 хвилин у вас на столі буде повноцінний обід чи вечеря.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Сімейні страви".

Інгредієнти:

  • фарш — 400 г;
  • баклажани — 4 шт;
  • цибуля — 1 шт;
  • морква — 1 шт;
  • сир — 100 г;
  • сіль — 1,5 ч.л;
  • перець — 1 ч.л;
  • орегано — 1/2 ч.л;
  • розмарин — 1,5 ч.л;
  • олія

Як приготувати фаршировані баклажани

  1. Розріжте баклажани навпіл уздовж. Зробіть глибокі надрізи м'якоті баклажана, не прорізаючи шкірку. Посоліть, додайте розмарин або інші улюблені спеції.
  2. Рясно полийте баклажани олією та випікайте в духовці при температурі 200°C протягом 20-30 хвилин.
  3. Наріжте дрібним кубиком цибулю, натріть моркву на великій тертці.
  4. Обсмажте цибулю та моркву на пательні до прозорості цибулі. Додайте фарш, перемішайте та смажте 2 хвилини.
  5. Додайте подрібнений часник, сіль, перець та орегано, перемішайте.
  6. Помідори залийте окропом на 1 хвилину, зніміть шкірку та наріжте кубиком. Додайте помідори до фаршу та смажте до готовності.
  7. Готові баклажани вийміть з духовки та розімніть м'якоть виделкою.
  8. Викладіть готову начинку з овочів та фаршу на баклажани. Зверху посипте сиром.
  9. Поставте баклажани в духовку при температурі 180°C на 7-10 хвилин, поки сир не розтопиться.
Теги:
#Овочі #Рецепти #Баклажани #Фарш