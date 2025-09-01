Лодочки из баклажанов с фаршем: все будут в восторге от этого блюда
Читати українською
Вместо привычных котлет и овощей
Баклажаны можно готовить десятками разных способов. Ранее мы уже делились рецептом нежных тушеных баклажанов со сметаной, а теперь предлагаем немного другой, более сытный вариант – лодочки из баклажанов с сочной начинкой из фарша и овощей. Блюдо получается очень аппетитное и вкусное. Готовится довольно просто и быстро. Буквально через 30-40 минут у вас на столе будет полноценный обед или ужин.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Сімейні страви".
Ингредиенты:
- фарш — 400 г;
- баклажаны — 4 шт;
- лук – 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- сыр – 100 г;
- соль — 1,5 ч.л;
- перец – 1 ч.л;
- орегано – 1/2 ч.л;
- розмарин – 1,5 ч.л;
- масло
Как приготовить фаршированные баклажаны
- Разрежьте баклажаны пополам вдоль. Сделайте глубокие надрезы мякоти баклажана, не прорезая кожуру. Посолите, добавьте розмарин или другие любимые специи.
- Обильно полейте баклажаны маслом и выпекайте в духовке при температуре 200°C в течение 20-30 минут.
- Нарежьте мелким кубиком лук, натрите морковь на крупной терке.
- Обжарьте лук и морковь на сковороде до прозрачности лука. Добавьте фарш, перемешайте и жарьте 2 минуты.
- Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и орегано, перемешайте.
- Помидоры залейте кипятком на 1 минуту, снимите кожицу и нарежьте кубиком. Добавьте помидоры к фаршу и жарьте до готовности.
- Готовые баклажаны выньте из духовки и разомните мякоть вилкой.
- Выложите готовую начинку из овощей и фарша на баклажаны. Сверху посыпьте сыром.
- Поставьте баклажаны в духовку при температуре 180°C на 7-10 минут, пока сыр не растопится.