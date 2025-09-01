Укр

Лодочки из баклажанов с фаршем: все будут в восторге от этого блюда

Наталья Граковская
Фаршированные баклажаны
Фаршированные баклажаны. Фото dnpr.com.ua

Вместо привычных котлет и овощей

Баклажаны можно готовить десятками разных способов. Ранее мы уже делились рецептом нежных тушеных баклажанов со сметаной, а теперь предлагаем немного другой, более сытный вариант – лодочки из баклажанов с сочной начинкой из фарша и овощей. Блюдо получается очень аппетитное и вкусное. Готовится довольно просто и быстро. Буквально через 30-40 минут у вас на столе будет полноценный обед или ужин.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Сімейні страви".

Ингредиенты:

  • фарш — 400 г;
  • баклажаны — 4 шт;
  • лук – 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • сыр – 100 г;
  • соль — 1,5 ч.л;
  • перец – 1 ч.л;
  • орегано – 1/2 ч.л;
  • розмарин – 1,5 ч.л;
  • масло

Как приготовить фаршированные баклажаны

  1. Разрежьте баклажаны пополам вдоль. Сделайте глубокие надрезы мякоти баклажана, не прорезая кожуру. Посолите, добавьте розмарин или другие любимые специи.
  2. Обильно полейте баклажаны маслом и выпекайте в духовке при температуре 200°C в течение 20-30 минут.
  3. Нарежьте мелким кубиком лук, натрите морковь на крупной терке.
  4. Обжарьте лук и морковь на сковороде до прозрачности лука. Добавьте фарш, перемешайте и жарьте 2 минуты.
  5. Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и орегано, перемешайте.
  6. Помидоры залейте кипятком на 1 минуту, снимите кожицу и нарежьте кубиком. Добавьте помидоры к фаршу и жарьте до готовности.
  7. Готовые баклажаны выньте из духовки и разомните мякоть вилкой.
  8. Выложите готовую начинку из овощей и фарша на баклажаны. Сверху посыпьте сыром.
  9. Поставьте баклажаны в духовку при температуре 180°C на 7-10 минут, пока сыр не растопится.
