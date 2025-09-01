Лодочки из баклажанов с фаршем: все будут в восторге от этого блюда

Вместо привычных котлет и овощей

Баклажаны можно готовить десятками разных способов. Ранее мы уже делились рецептом нежных тушеных баклажанов со сметаной, а теперь предлагаем немного другой, более сытный вариант – лодочки из баклажанов с сочной начинкой из фарша и овощей. Блюдо получается очень аппетитное и вкусное. Готовится довольно просто и быстро. Буквально через 30-40 минут у вас на столе будет полноценный обед или ужин.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Сімейні страви".

Ингредиенты:

фарш — 400 г;

баклажаны — 4 шт;

лук – 1 шт;

морковь — 1 шт;

сыр – 100 г;

соль — 1,5 ч.л;

перец – 1 ч.л;

орегано – 1/2 ч.л;

розмарин – 1,5 ч.л;

масло

Как приготовить фаршированные баклажаны