Квашені помідори "як з бочки": рецепт для тих, хто не хоче закривати банки

На приготування вистачить всього 10 хвилин

Якщо ви не хочете возитися з банками та стерилізацією, цей рецепт квашених помідорів саме для вас. За цим рецептом вони готуються у звичайному відрі чи каструлі, а куштувати їх можна вже за кілька днів. Завдяки зелені, спеціям та листю хрону помідори виходять ароматними й дуже апетитними — чудова закуска до будь-якої страви.

Рецептом поділився YouTube-блогер Паша Борщ.

Інгредієнти

Помідори

Сіль 100 г на 2 літри води

Цукор 50 г

Цибуля

Часник

Лавровий лист

Чорний перець горошком

Гострий перець

Листя хрону

Зонтики кропу

Зелень кропу

Листя вишні

Зелень петрушки

Вода 2 літри

Етапи приготування