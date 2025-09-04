Рус

Квашені помідори "як з бочки": рецепт для тих, хто не хоче закривати банки

Наталя Граковська
Квашені помідори
Квашені помідори. Фото Pinterest

На приготування вистачить всього 10 хвилин

Якщо ви не хочете возитися з банками та стерилізацією, цей рецепт квашених помідорів саме для вас. За цим рецептом вони готуються у звичайному відрі чи каструлі, а куштувати їх можна вже за кілька днів. Завдяки зелені, спеціям та листю хрону помідори виходять ароматними й дуже апетитними — чудова закуска до будь-якої страви.

Рецептом поділився YouTube-блогер Паша Борщ.

Інгредієнти

  • Помідори
  • Сіль 100 г на 2 літри води
  • Цукор 50 г
  • Цибуля
  • Часник
  • Лавровий лист
  • Чорний перець горошком
  • Гострий перець
  • Листя хрону
  • Зонтики кропу
  • Зелень кропу
  • Листя вишні
  • Зелень петрушки
  • Вода 2 літри

Етапи приготування

  1. Ретельно вимийте помідори та всю зелень.
  2. На дно відра покладіть листя хрону, зонтики кропу, листя вишні, часник, чорний перець горошком і гострий перець.
  3. Наріжте цибулю кільцями. Додайте її до відра разом із зеленню петрушки.
  4. Щільно наповніть відро помідорами майже до самого верху.
  5. Зверху на помідори покладіть ще цибулю, зонтики кропу, зелень кропу, зелень петрушки та часник. Накрийте все листками хрону.
  6. У каструлі змішайте 2 літри води та 100 г солі. Додайте лавровий лист і цукор. Доведіть суміш до кипіння, а потім зніміть з вогню.
  7. Залийте помідори гарячим розсолом.
  8. Накрийте відро тарілкою, потім кришкою. Поставте в прохолодне місце для заквашування.
