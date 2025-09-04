Квашені помідори "як з бочки": рецепт для тих, хто не хоче закривати банки
На приготування вистачить всього 10 хвилин
Якщо ви не хочете возитися з банками та стерилізацією, цей рецепт квашених помідорів саме для вас. За цим рецептом вони готуються у звичайному відрі чи каструлі, а куштувати їх можна вже за кілька днів. Завдяки зелені, спеціям та листю хрону помідори виходять ароматними й дуже апетитними — чудова закуска до будь-якої страви.
Рецептом поділився YouTube-блогер Паша Борщ.
Інгредієнти
- Помідори
- Сіль 100 г на 2 літри води
- Цукор 50 г
- Цибуля
- Часник
- Лавровий лист
- Чорний перець горошком
- Гострий перець
- Листя хрону
- Зонтики кропу
- Зелень кропу
- Листя вишні
- Зелень петрушки
- Вода 2 літри
Етапи приготування
- Ретельно вимийте помідори та всю зелень.
- На дно відра покладіть листя хрону, зонтики кропу, листя вишні, часник, чорний перець горошком і гострий перець.
- Наріжте цибулю кільцями. Додайте її до відра разом із зеленню петрушки.
- Щільно наповніть відро помідорами майже до самого верху.
- Зверху на помідори покладіть ще цибулю, зонтики кропу, зелень кропу, зелень петрушки та часник. Накрийте все листками хрону.
- У каструлі змішайте 2 літри води та 100 г солі. Додайте лавровий лист і цукор. Доведіть суміш до кипіння, а потім зніміть з вогню.
- Залийте помідори гарячим розсолом.
- Накрийте відро тарілкою, потім кришкою. Поставте в прохолодне місце для заквашування.