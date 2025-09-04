Квашенные помидоры "как из бочки": рецепт для тех, кто не хочет закрывать банки

На приготовление хватит всего 10 минут

Если вы не хотите возиться с банками и стерилизацией, этот рецепт квашеных помидор именно для вас. По этому рецепту они готовятся в обычном ведре или кастрюле, а пробовать их можно уже через несколько дней. Благодаря зелени, специям и листьям хрена помидоры получаются ароматными и очень аппетитными — отличная закуска к любому блюду.

Рецептом поделился YouTube-блогер Паша Борщ.

Ингредиенты

Помидоры

Соль 100 г на 2 литра воды

Сахар 50 г

Лук

Чеснок

Лавровый лист

Черный перец горошком

Острый перец

Листья хрена

Зонтики укропа

Зелень укропа

Листья вишни

Зелень петрушки

Вода 2 литра

Этапы приготовления