Квашенные помидоры "как из бочки": рецепт для тех, кто не хочет закрывать банки

Наталья Граковская
Квашеные помидоры
Квашеные помидоры. Фото Pinterest

На приготовление хватит всего 10 минут

Если вы не хотите возиться с банками и стерилизацией, этот рецепт квашеных помидор именно для вас. По этому рецепту они готовятся в обычном ведре или кастрюле, а пробовать их можно уже через несколько дней. Благодаря зелени, специям и листьям хрена помидоры получаются ароматными и очень аппетитными — отличная закуска к любому блюду.

Рецептом поделился YouTube-блогер Паша Борщ.

Ингредиенты

  • Помидоры
  • Соль 100 г на 2 литра воды
  • Сахар 50 г
  • Лук
  • Чеснок
  • Лавровый лист
  • Черный перец горошком
  • Острый перец
  • Листья хрена
  • Зонтики укропа
  • Зелень укропа
  • Листья вишни
  • Зелень петрушки
  • Вода 2 литра

Этапы приготовления

  1. Тщательно вымойте помидоры и всю зелень.
  2. На дно ведра уложите листья хрена, зонтики укропа, листья вишни, чеснок, черный перец горошком и острый перец.
  3. Нарежьте лук кольцами. Добавьте ее в ведро вместе с зеленью петрушки.
  4. Плотно заполните ведро помидорами почти до самого верха.
  5. Сверху на помидоры положите еще лук, зонтики укропа, зелень укропа, зелень петрушки и чеснок. Накройте все листьями хрена.
  6. В кастрюле смешайте 2 литра воды и 100 г соли. Добавьте лавровый лист и сахар. Доведите смесь до кипения, затем снимите с огня.
  7. Залейте помидоры горячим рассолом.
  8. Накройте ведро тарелкой, затем крышкой. Поставьте в холодное место для заквашивания.
