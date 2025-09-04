Квашенные помидоры "как из бочки": рецепт для тех, кто не хочет закрывать банки
На приготовление хватит всего 10 минут
Если вы не хотите возиться с банками и стерилизацией, этот рецепт квашеных помидор именно для вас. По этому рецепту они готовятся в обычном ведре или кастрюле, а пробовать их можно уже через несколько дней. Благодаря зелени, специям и листьям хрена помидоры получаются ароматными и очень аппетитными — отличная закуска к любому блюду.
Рецептом поделился YouTube-блогер Паша Борщ.
Ингредиенты
- Помидоры
- Соль 100 г на 2 литра воды
- Сахар 50 г
- Лук
- Чеснок
- Лавровый лист
- Черный перец горошком
- Острый перец
- Листья хрена
- Зонтики укропа
- Зелень укропа
- Листья вишни
- Зелень петрушки
- Вода 2 литра
Этапы приготовления
- Тщательно вымойте помидоры и всю зелень.
- На дно ведра уложите листья хрена, зонтики укропа, листья вишни, чеснок, черный перец горошком и острый перец.
- Нарежьте лук кольцами. Добавьте ее в ведро вместе с зеленью петрушки.
- Плотно заполните ведро помидорами почти до самого верха.
- Сверху на помидоры положите еще лук, зонтики укропа, зелень укропа, зелень петрушки и чеснок. Накройте все листьями хрена.
- В кастрюле смешайте 2 литра воды и 100 г соли. Добавьте лавровый лист и сахар. Доведите смесь до кипения, затем снимите с огня.
- Залейте помидоры горячим рассолом.
- Накройте ведро тарелкой, затем крышкой. Поставьте в холодное место для заквашивания.