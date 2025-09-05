Запечені баклажани під шапочкою: усі ахнуть від цієї закуски
Виходить соковито і ніжно
Якщо ви звикли готувати рулетики з баклажанів, але вам хочеться чогось нового і не менш смачного, то ця страва стане цікавою альтернативою. Запечені баклажани з начинкою виходять ароматними, ніжними та дуже соковитими. Готувати їх зовсім не складно, а в результаті у вас вийде відмінна закуска як для звичайного обіду чи вечері, так і для святкового столу.
Рецептом закуски поділилась в Instagram фудблогерка hotuyte_ta_smakuyte.
Інгредієнти:
- Баклажан — 1 шт;
- Помідор — 1 шт;
- Цибуля — 0,5 шт;
- Сир твердий — 50 г;
- Зелень кропу;
- Яйце — 1 шт;
- Сметана — 1 ст.л;
- Гірчиця — 1 ч.л;
- Сіль, перець, паприка, сушена зелень до смаку;
- Олія для запікання.
Як приготувати закуску з баклажанів
- Баклажан порізати кільцями, посолити і викласти на пергамент змащений олією. Скропити баклажани зверху олією і відправити у духовку на 15 хвилин при 200 градусах.
- Для начинки змішати порізані кубиком помідори та цибулю, зелень кропу, натертий сир, яйце, сметану, гірчицю та спеції.
- Викласти начинку на спечені баклажани і відправити ще на 10 хвилин у духовку.