Запечені баклажани під шапочкою: усі ахнуть від цієї закуски

Виходить соковито і ніжно

Якщо ви звикли готувати рулетики з баклажанів, але вам хочеться чогось нового і не менш смачного, то ця страва стане цікавою альтернативою. Запечені баклажани з начинкою виходять ароматними, ніжними та дуже соковитими. Готувати їх зовсім не складно, а в результаті у вас вийде відмінна закуска як для звичайного обіду чи вечері, так і для святкового столу.

Рецептом закуски поділилась в Instagram фудблогерка hotuyte_ta_smakuyte.

Інгредієнти:

Баклажан — 1 шт;

Помідор — 1 шт;

Цибуля — 0,5 шт;

Сир твердий — 50 г;

Зелень кропу;

Яйце — 1 шт;

Сметана — 1 ст.л;

Гірчиця — 1 ч.л;

Сіль, перець, паприка, сушена зелень до смаку;

Олія для запікання.

Як приготувати закуску з баклажанів