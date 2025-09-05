Рус

Запечені баклажани під шапочкою: усі ахнуть від цієї закуски

Наталя Граковська
Чудова альтернатива рулетикам з баклажанів
Чудова альтернатива рулетикам з баклажанів. Фото Pinterest

Виходить соковито і ніжно

Якщо ви звикли готувати рулетики з баклажанів, але вам хочеться чогось нового і не менш смачного, то ця страва стане цікавою альтернативою. Запечені баклажани з начинкою виходять ароматними, ніжними та дуже соковитими. Готувати їх зовсім не складно, а в результаті у вас вийде відмінна закуска як для звичайного обіду чи вечері, так і для святкового столу.

Рецептом закуски поділилась в Instagram фудблогерка hotuyte_ta_smakuyte.

Інгредієнти:

  • Баклажан — 1 шт;
  • Помідор — 1 шт;
  • Цибуля — 0,5 шт;
  • Сир твердий — 50 г;
  • Зелень кропу;
  • Яйце — 1 шт;
  • Сметана — 1 ст.л;
  • Гірчиця — 1 ч.л;
  • Сіль, перець, паприка, сушена зелень до смаку;
  • Олія для запікання.

Як приготувати закуску з баклажанів

  1. Баклажан порізати кільцями, посолити і викласти на пергамент змащений олією. Скропити баклажани зверху олією і відправити у духовку на 15 хвилин при 200 градусах.
  2. Для начинки змішати порізані кубиком помідори та цибулю, зелень кропу, натертий сир, яйце, сметану, гірчицю та спеції.
  3. Викласти начинку на спечені баклажани і відправити ще на 10 хвилин у духовку.
