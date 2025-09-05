Запеченные баклажаны под шапочкой: все ахнут от этой закуски
Выходит сочно и нежно
Если вы привыкли готовить рулетики из баклажанов, но вам хочется чего-нибудь нового и не менее вкусного, то это блюдо станет интересной альтернативой. Запеченные баклажаны с начинкой получаются ароматными, нежными и очень сочными. Готовить их совсем не сложно, а в результате у вас получится отличная закуска как для обычного обеда или ужина, так и для праздничного стола.
Рецептом закуски поделилась в Instagram фудблогерка hotuyte_ta_smakuyte.
Ингредиенты:
- Баклажан — 1 шт;
- Помидор – 1 шт;
- Лук – 0,5 шт;
- Сыр твердый – 50 г;
- Зелень укропа;
- Яйцо — 1 шт;
- Сметана – 1 ст.л;
- Горчица – 1 ч.л;
- Соль, перец, паприка, сушеная зелень по вкусу;
- Масло для запекания.
Как приготовить закуску из баклажанов
- Баклажан порезать кольцами, посолить и выложить на пергамент, смазанный маслом. Сбрызнуть баклажаны сверху маслом и отправить в духовку на 15 минут при 200 градусах.
- Для начинки смешать порезанные кубиком помидоры и лук, зелень укропа, натертый сыр, яйцо, сметану, горчицу и специи.
- Выложить начинку на испеченные баклажаны и отправить ещё на 10 минут в духовку.