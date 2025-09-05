Запеченные баклажаны под шапочкой: все ахнут от этой закуски

Выходит сочно и нежно

Если вы привыкли готовить рулетики из баклажанов, но вам хочется чего-нибудь нового и не менее вкусного, то это блюдо станет интересной альтернативой. Запеченные баклажаны с начинкой получаются ароматными, нежными и очень сочными. Готовить их совсем не сложно, а в результате у вас получится отличная закуска как для обычного обеда или ужина, так и для праздничного стола.

Рецептом закуски поделилась в Instagram фудблогерка hotuyte_ta_smakuyte.

Ингредиенты:

Баклажан — 1 шт;

Помидор – 1 шт;

Лук – 0,5 шт;

Сыр твердый – 50 г;

Зелень укропа;

Яйцо — 1 шт;

Сметана – 1 ст.л;

Горчица – 1 ч.л;

Соль, перец, паприка, сушеная зелень по вкусу;

Масло для запекания.

Как приготовить закуску из баклажанов