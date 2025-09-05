Укр

Запеченные баклажаны под шапочкой: все ахнут от этой закуски

Наталья Граковская
Чудесная альтернатива рулетикам из баклажанов
Чудесная альтернатива рулетикам из баклажанов. Фото Pinterest

Выходит сочно и нежно

Если вы привыкли готовить рулетики из баклажанов, но вам хочется чего-нибудь нового и не менее вкусного, то это блюдо станет интересной альтернативой. Запеченные баклажаны с начинкой получаются ароматными, нежными и очень сочными. Готовить их совсем не сложно, а в результате у вас получится отличная закуска как для обычного обеда или ужина, так и для праздничного стола.

Рецептом закуски поделилась в Instagram фудблогерка hotuyte_ta_smakuyte.

Ингредиенты:

  • Баклажан — 1 шт;
  • Помидор – 1 шт;
  • Лук – 0,5 шт;
  • Сыр твердый – 50 г;
  • Зелень укропа;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Сметана – 1 ст.л;
  • Горчица – 1 ч.л;
  • Соль, перец, паприка, сушеная зелень по вкусу;
  • Масло для запекания.

Как приготовить закуску из баклажанов

  1. Баклажан порезать кольцами, посолить и выложить на пергамент, смазанный маслом. Сбрызнуть баклажаны сверху маслом и отправить в духовку на 15 минут при 200 градусах.
  2. Для начинки смешать порезанные кубиком помидоры и лук, зелень укропа, натертый сыр, яйцо, сметану, горчицу и специи.
  3. Выложить начинку на испеченные баклажаны и отправить ещё на 10 минут в духовку.
