Сливовий пиріг, який готується за лічені хвилини: ідеальний десерт до чаю

Наталя Граковська
Не пиріг, а справжня насолода
Не пиріг, а справжня насолода. Фото Скріншот YouTube

Готувати його — суцільне задоволення

На початку осені багато хто згадує про ароматні яблучні пироги, але варто не забувати й про сливи. Вони чудово підходять для випічки. Пироги зі сливами виходять з легкою кислинкою та приємним ароматом. А за цим рецептом сливовий пиріг виходить дуже ніжним усередині та з апетитною золотистою скоринкою зовні.

Способом приготування поділились на YouTube-каналі "Готуємо легко!".

Інгредієнти:

  • 7-10 слив;
  • 1 склянка борошна (120 г);
  • 1 склянка цукру (180 г);
  • 100 г розм'якшеного вершкового масла;
  • 2 яйця;
  • 1 чайна ложка кориці (5 г);
  • 1 чайна ложка розпушувача (4 г);
  • дрібка солі.

Як приготувати сливовий пиріг

  1. Вимийте сливи та розділіть їх на половинки.
  2. Змішайте 100 грамів м'якого вершкового масла з неповною склянкою цукру, залишивши приблизно 1 столову ложку цукру для посипки.
  3. Збийте масло з цукром до побіління. Додайте дрібку солі та 2 яйця. Збивайте міксером, поки маса не стане однорідною та пишною.
  4. Просійте склянку борошна, змішаного з чайною ложкою розпушувача, в масляно-яєчну суміш.
  5. Збивайте тісто приблизно хвилину, щоб вмішати борошно. Тісто має бути однорідним і глянцевим.
  6. Змастіть форму для випікання вершковим маслом і обсипте борошном.
  7. Викладіть тісто у форму, трохи розрівняйте його. Викладіть половинки слив зверху шкіркою донизу, не втоплюючи їх у тісто.
  8. Змішайте залишки цукру з корицею і посипте цією сумішшю сливи.
  9. Випікайте пиріг у розігрітій до 180°C духовці 30–35 хвилин. Час випікання може відрізнятися залежно від вашої духовки.
