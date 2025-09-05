Сливовий пиріг, який готується за лічені хвилини: ідеальний десерт до чаю
-
-
Готувати його — суцільне задоволення
На початку осені багато хто згадує про ароматні яблучні пироги, але варто не забувати й про сливи. Вони чудово підходять для випічки. Пироги зі сливами виходять з легкою кислинкою та приємним ароматом. А за цим рецептом сливовий пиріг виходить дуже ніжним усередині та з апетитною золотистою скоринкою зовні.
Способом приготування поділились на YouTube-каналі "Готуємо легко!".
Інгредієнти:
- 7-10 слив;
- 1 склянка борошна (120 г);
- 1 склянка цукру (180 г);
- 100 г розм'якшеного вершкового масла;
- 2 яйця;
- 1 чайна ложка кориці (5 г);
- 1 чайна ложка розпушувача (4 г);
- дрібка солі.
Як приготувати сливовий пиріг
- Вимийте сливи та розділіть їх на половинки.
- Змішайте 100 грамів м'якого вершкового масла з неповною склянкою цукру, залишивши приблизно 1 столову ложку цукру для посипки.
- Збийте масло з цукром до побіління. Додайте дрібку солі та 2 яйця. Збивайте міксером, поки маса не стане однорідною та пишною.
- Просійте склянку борошна, змішаного з чайною ложкою розпушувача, в масляно-яєчну суміш.
- Збивайте тісто приблизно хвилину, щоб вмішати борошно. Тісто має бути однорідним і глянцевим.
- Змастіть форму для випікання вершковим маслом і обсипте борошном.
- Викладіть тісто у форму, трохи розрівняйте його. Викладіть половинки слив зверху шкіркою донизу, не втоплюючи їх у тісто.
- Змішайте залишки цукру з корицею і посипте цією сумішшю сливи.
- Випікайте пиріг у розігрітій до 180°C духовці 30–35 хвилин. Час випікання може відрізнятися залежно від вашої духовки.