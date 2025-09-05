Сливовий пиріг, який готується за лічені хвилини: ідеальний десерт до чаю

Готувати його — суцільне задоволення

На початку осені багато хто згадує про ароматні яблучні пироги, але варто не забувати й про сливи. Вони чудово підходять для випічки. Пироги зі сливами виходять з легкою кислинкою та приємним ароматом. А за цим рецептом сливовий пиріг виходить дуже ніжним усередині та з апетитною золотистою скоринкою зовні.

Способом приготування поділились на YouTube-каналі "Готуємо легко!".

Інгредієнти:

7-10 слив;

1 склянка борошна (120 г);

1 склянка цукру (180 г);

100 г розм'якшеного вершкового масла;

2 яйця;

1 чайна ложка кориці (5 г);

1 чайна ложка розпушувача (4 г);

дрібка солі.

Як приготувати сливовий пиріг