Сливовый пирог, который готовится за считанные минуты: идеальный десерт к чаю
Читати українською
Готовить его — сплошное удовольствие
В начале осени многие вспоминают об ароматных яблочных пирогах, но стоит не забывать и о сливах. Они прекрасно подходят для выпечки. Пироги со сливами получаются с легкой кислинкой и приятным ароматом. А по этому рецепту сливовый пирог получается очень нежным внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи.
Способом приготовления поделились на YouTube-канале "Готуємо легко!".
Ингредиенты:
- 7-10 слив;
- 1 стакан муки (120 г);
- 1 стакан сахара (180 г);
- 100 г размягченного сливочного масла;
- 2 яйца;
- 1 чайная ложка корицы (5 г);
- 1 чайная ложка разрыхлителя (4 г);
- щепотка соли.
Как приготовить сливовый пирог
- Вымойте сливы и разделите их на половинки.
- Смешайте 100 граммов мягкого сливочного масла с неполным стаканом сахара, оставив примерно 1 столовую ложку сахара для посыпки.
- Взбейте масло с сахаром до побеления. Добавьте щепотку соли и 2 яйца. Взбивайте миксером, пока масса не станет однородной и пышной.
- Просейте стакан муки, смешанной с чайной ложкой разрыхлителя, в масляно-яичную смесь.
- Взбивайте тесто примерно минуту, чтобы вмешать муку. Тесто должно быть однородным и глянцевым.
- Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и обсыпьте мукой.
- Выложите тесто в форму, немного разровняйте его. Выложите половинки слив сверху кожурой вниз, не утапливая их в тесто.
- Смешайте остатки сахара с корицей и посыпьте этой смесью сливы.
- Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке 30–35 минут. Время выпекания может отличаться в зависимости от вашей духовки.