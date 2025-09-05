Сливовый пирог, который готовится за считанные минуты: идеальный десерт к чаю

Готовить его — сплошное удовольствие

В начале осени многие вспоминают об ароматных яблочных пирогах, но стоит не забывать и о сливах. Они прекрасно подходят для выпечки. Пироги со сливами получаются с легкой кислинкой и приятным ароматом. А по этому рецепту сливовый пирог получается очень нежным внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи.

Способом приготовления поделились на YouTube-канале "Готуємо легко!".

Ингредиенты:

7-10 слив;

1 стакан муки (120 г);

1 стакан сахара (180 г);

100 г размягченного сливочного масла;

2 яйца;

1 чайная ложка корицы (5 г);

1 чайная ложка разрыхлителя (4 г);

щепотка соли.

Как приготовить сливовый пирог