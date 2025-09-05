Укр

Сливовый пирог, который готовится за считанные минуты: идеальный десерт к чаю

В начале осени многие вспоминают об ароматных яблочных пирогах, но стоит не забывать и о сливах. Они прекрасно подходят для выпечки. Пироги со сливами получаются с легкой кислинкой и приятным ароматом. А по этому рецепту сливовый пирог получается очень нежным внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи.

Ингредиенты:

  • 7-10 слив;
  • 1 стакан муки (120 г);
  • 1 стакан сахара (180 г);
  • 100 г размягченного сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 1 чайная ложка корицы (5 г);
  • 1 чайная ложка разрыхлителя (4 г);
  • щепотка соли.

Как приготовить сливовый пирог

  1. Вымойте сливы и разделите их на половинки.
  2. Смешайте 100 граммов мягкого сливочного масла с неполным стаканом сахара, оставив примерно 1 столовую ложку сахара для посыпки.
  3. Взбейте масло с сахаром до побеления. Добавьте щепотку соли и 2 яйца. Взбивайте миксером, пока масса не станет однородной и пышной.
  4. Просейте стакан муки, смешанной с чайной ложкой разрыхлителя, в масляно-яичную смесь.
  5. Взбивайте тесто примерно минуту, чтобы вмешать муку. Тесто должно быть однородным и глянцевым.
  6. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и обсыпьте мукой.
  7. Выложите тесто в форму, немного разровняйте его. Выложите половинки слив сверху кожурой вниз, не утапливая их в тесто.
  8. Смешайте остатки сахара с корицей и посыпьте этой смесью сливы.
  9. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке 30–35 минут. Время выпекания может отличаться в зависимости от вашей духовки.
