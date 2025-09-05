Квашені баклажани з начинкою: рецепт для тих, хто любить пікантні закуски

Робіть цю закуску, поки сезон баклажанів ще триває

Ми ділилися з вами рецептом квашених помідорів, а тепер пропонуємо приготувати ще одну смачну закуску — квашені баклажани. Завдяки овочевій начинці й набору зелені вони виходять пряними, соковитими та з особливим ароматом. Така страва чудово смакує як самостійна закуска або як доповнення до основних страв.

Рецептом квашених баклажанів на сторінці в Instagram поділилась блогерка marinaazizova.

Інгредієнти:

Баклажани — 12 шт;

Морква — 2-3 шт;

Солодкий перець — 1 шт;

Гострий перець — 1 шт;

Часник — 1 головка;

Петрушка, кінза, базилік.

Для бланшування:

Вода — 2 л;

Сіль — 60 г.

Для розсолу:

Вода — 1 л;

Сіль — 70 г;

Чорний перець горошком — 6 шт;

Духмяний перець — 3 шт;

Лавровий лист — 2 шт.

Як заквасити баклажани