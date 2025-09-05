Квашені баклажани з начинкою: рецепт для тих, хто любить пікантні закуски
Робіть цю закуску, поки сезон баклажанів ще триває
Ми ділилися з вами рецептом квашених помідорів, а тепер пропонуємо приготувати ще одну смачну закуску — квашені баклажани. Завдяки овочевій начинці й набору зелені вони виходять пряними, соковитими та з особливим ароматом. Така страва чудово смакує як самостійна закуска або як доповнення до основних страв.
Рецептом квашених баклажанів на сторінці в Instagram поділилась блогерка marinaazizova.
Інгредієнти:
- Баклажани — 12 шт;
- Морква — 2-3 шт;
- Солодкий перець — 1 шт;
- Гострий перець — 1 шт;
- Часник — 1 головка;
- Петрушка, кінза, базилік.
Для бланшування:
- Вода — 2 л;
- Сіль — 60 г.
Для розсолу:
- Вода — 1 л;
- Сіль — 70 г;
- Чорний перець горошком — 6 шт;
- Духмяний перець — 3 шт;
- Лавровий лист — 2 шт.
Як заквасити баклажани
- У каструлю з водою всипаємо сіль, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. У баклажанах робимо надрізи, щоб вийшла форма "човника", відрізаємо кінчики. Опускаємо баклажани в окріп і бланшуємо 4-5 хвилин.
- Після бланшування баклажани вкладаємо у форму під гніт і залишаємо до повного охолодження.
- Для розсолу в каструлю з водою додаємо сіль, чорний перець горошком, духмяний перець та лавровий лист. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, проварюємо 2-3 хвилини, знімаємо з вогню і повністю охолоджуємо.
- Натираємо моркву, солодкий перець ріжемо соломкою та подрібнюємо гострий перець. Туди ж видавлюємо часник і додаємо дрібно нарізану зелень. Ретельно все перемішуємо.
- Фаршируємо баклажани овочами, щільно вкладаємо один до одного в контейнер і заливаємо охолодженим розсолом.
- Зверху встановлюємо гніт і залишаємо при кімнатній температурі на 5-7 днів.