Квашені баклажани з начинкою: рецепт для тих, хто любить пікантні закуски

Наталя Граковська
Такі баклажани ви захочете готувати щороку
Такі баклажани ви захочете готувати щороку. Фото Pinterest

Робіть цю закуску, поки сезон баклажанів ще триває

Ми ділилися з вами рецептом квашених помідорів, а тепер пропонуємо приготувати ще одну смачну закуску — квашені баклажани. Завдяки овочевій начинці й набору зелені вони виходять пряними, соковитими та з особливим ароматом. Така страва чудово смакує як самостійна закуска або як доповнення до основних страв.

Рецептом квашених баклажанів на сторінці в Instagram поділилась блогерка marinaazizova.

Інгредієнти:

  • Баклажани — 12 шт;
  • Морква — 2-3 шт;
  • Солодкий перець — 1 шт;
  • Гострий перець — 1 шт;
  • Часник — 1 головка;
  • Петрушка, кінза, базилік.

Для бланшування:

  • Вода — 2 л;
  • Сіль — 60 г.

Для розсолу:

  • Вода — 1 л;
  • Сіль — 70 г;
  • Чорний перець горошком — 6 шт;
  • Духмяний перець — 3 шт;
  • Лавровий лист — 2 шт.

Як заквасити баклажани

  1. У каструлю з водою всипаємо сіль, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. У баклажанах робимо надрізи, щоб вийшла форма "човника", відрізаємо кінчики. Опускаємо баклажани в окріп і бланшуємо 4-5 хвилин.
  2. Після бланшування баклажани вкладаємо у форму під гніт і залишаємо до повного охолодження.
  3. Для розсолу в каструлю з водою додаємо сіль, чорний перець горошком, духмяний перець та лавровий лист. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, проварюємо 2-3 хвилини, знімаємо з вогню і повністю охолоджуємо.
  4. Натираємо моркву, солодкий перець ріжемо соломкою та подрібнюємо гострий перець. Туди ж видавлюємо часник і додаємо дрібно нарізану зелень. Ретельно все перемішуємо.
  5. Фаршируємо баклажани овочами, щільно вкладаємо один до одного в контейнер і заливаємо охолодженим розсолом.
  6. Зверху встановлюємо гніт і залишаємо при кімнатній температурі на 5-7 днів.
