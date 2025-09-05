Квашеные баклажаны с начинкой: рецепт для тех, кто любит пикантные закуски

Готовьте эту закуску, пока сезон баклажанов продолжается

Мы делились с вами рецептом квашеных помидоров, а теперь предлагаем приготовить еще одну вкусную закуску – квашеные баклажаны. Благодаря овощной начинке и набору зелени они получаются пряными, сочными и с особым ароматом. Такое блюдо станет прекрасной самостоятельной закуской или как дополнение к основным блюдам.

Рецептом квашеных баклажанов на странице в Instagram поделилась блогерша marinaazizova.

Ингредиенты:

Баклажаны — 12 шт;

Морковь – 2-3 шт;

Сладкий перец – 1 шт;

Острый перец – 1 шт;

Чеснок – 1 головка;

Петрушка, кинза, базилик.

Для бланширования:

Вода – 2 л;

Соль — 60 г.

Для рассола:

Вода – 1 л;

Соль — 70 г;

Черный перец горошком – 6 шт;

Душистый перец — 3 шт;

Лавровый лист – 2 шт.

Как заквасить баклажаны