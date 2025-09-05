Укр

Квашеные баклажаны с начинкой: рецепт для тех, кто любит пикантные закуски

Наталья Граковская
Читати українською
Такие баклажаны вы захотите готовить каждый год
Такие баклажаны вы захотите готовить каждый год. Фото Pinterest

Готовьте эту закуску, пока сезон баклажанов продолжается

Мы делились с вами рецептом квашеных помидоров, а теперь предлагаем приготовить еще одну вкусную закуску – квашеные баклажаны. Благодаря овощной начинке и набору зелени они получаются пряными, сочными и с особым ароматом. Такое блюдо станет прекрасной самостоятельной закуской или как дополнение к основным блюдам.

Рецептом квашеных баклажанов на странице в Instagram поделилась блогерша marinaazizova.

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 12 шт;
  • Морковь – 2-3 шт;
  • Сладкий перец – 1 шт;
  • Острый перец – 1 шт;
  • Чеснок – 1 головка;
  • Петрушка, кинза, базилик.

Для бланширования:

  • Вода – 2 л;
  • Соль — 60 г.

Для рассола:

  • Вода – 1 л;
  • Соль — 70 г;
  • Черный перец горошком – 6 шт;
  • Душистый перец — 3 шт;
  • Лавровый лист – 2 шт.

Как заквасить баклажаны

  1. В кастрюлю с водой всыпаем соль, ставим на огонь, доводим до кипения. В баклажанах делаем надрезы, чтобы получилась форма "лодочки", отрезаем кончики. Опускаем баклажаны в кипяток и бланшируем 4-5 минут.
  2. После бланширования баклажаны укладываем в форму под гнет и оставляем до полного остывания.
  3. Для рассола в кастрюлю с водой добавляем соль, черный перец горошком, душистый перец и лавровый лист. Ставим на огонь, доводим до кипения, провариваем 2-3 минуты, снимаем с огня и полностью остужаем.
  4. Натираем морковь, сладкий перец режем соломкой и измельчаем острый перец. Туда же выдавливаем чеснок и добавляем мелко нарезанную зелень. Тщательно все перемешиваем.
  5. Фаршируем баклажаны овощами, плотно укладываем один к одному в контейнер и заливаем охлажденным рассолом.
  6. Сверху устанавливаем гнет и оставляем при комнатной температуре на 5-7 дней.
