Квашеные баклажаны с начинкой: рецепт для тех, кто любит пикантные закуски
Готовьте эту закуску, пока сезон баклажанов продолжается
Мы делились с вами рецептом квашеных помидоров, а теперь предлагаем приготовить еще одну вкусную закуску – квашеные баклажаны. Благодаря овощной начинке и набору зелени они получаются пряными, сочными и с особым ароматом. Такое блюдо станет прекрасной самостоятельной закуской или как дополнение к основным блюдам.
Рецептом квашеных баклажанов на странице в Instagram поделилась блогерша marinaazizova.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 12 шт;
- Морковь – 2-3 шт;
- Сладкий перец – 1 шт;
- Острый перец – 1 шт;
- Чеснок – 1 головка;
- Петрушка, кинза, базилик.
Для бланширования:
- Вода – 2 л;
- Соль — 60 г.
Для рассола:
- Вода – 1 л;
- Соль — 70 г;
- Черный перец горошком – 6 шт;
- Душистый перец — 3 шт;
- Лавровый лист – 2 шт.
Как заквасить баклажаны
- В кастрюлю с водой всыпаем соль, ставим на огонь, доводим до кипения. В баклажанах делаем надрезы, чтобы получилась форма "лодочки", отрезаем кончики. Опускаем баклажаны в кипяток и бланшируем 4-5 минут.
- После бланширования баклажаны укладываем в форму под гнет и оставляем до полного остывания.
- Для рассола в кастрюлю с водой добавляем соль, черный перец горошком, душистый перец и лавровый лист. Ставим на огонь, доводим до кипения, провариваем 2-3 минуты, снимаем с огня и полностью остужаем.
- Натираем морковь, сладкий перец режем соломкой и измельчаем острый перец. Туда же выдавливаем чеснок и добавляем мелко нарезанную зелень. Тщательно все перемешиваем.
- Фаршируем баклажаны овощами, плотно укладываем один к одному в контейнер и заливаем охлажденным рассолом.
- Сверху устанавливаем гнет и оставляем при комнатной температуре на 5-7 дней.