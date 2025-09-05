Рус

Салат "Мозаїка" з баклажанів та квасолі: він врятує, коли зовсім немає часу готувати

Наталя Граковська
Салат з баклажанів і квасолі на зиму
Салат з баклажанів і квасолі на зиму. Фото Скріншот YouTube

Ідеальна заготовка

Баклажани на зиму можна закривати не лише окремо, а й у вигляді різноманітних салатів. Один із найсмачніших та найпоживніших варіантів — це поєднання баклажанів із квасолею. Такий салат виходить яскравим, ситним і ароматним. Взимку він може стати варіантом швидкого та смачного обіду чи вечері.

Рецептом салату "Мозаїка" поділилась в Instagram блогерка natali_ryzkova.

Інгредієнти:

  • 0.5 кг фасолі
  • 2 кг баклажанів
  • 0.5 кг моркви
  • 0.5 кг перцю
  • 3 головки часнику (невеликі)
  • 2 стручки паприки(за бажанням)
  • 300 мл олії
  • 150 г цукру
  • 100 мл оцту
  • 2 ст.л. солі

Як приготувати салат з баклажанів та квасолі на зиму

  1. Відварюємо фасолю до готовності.
  2. Баклажани нарізаємо кубиками, солимо і даємо настоятись. Зливаємо воду.
  3. Моркву натираємо на великій терці, перець нарізаємо соломкою, часник і паприку прокручуємо через мʼясорубку або подрібнюємо блендер.
  4. Всі продукти зʼєднуємо і варимо 20 хвилин, додаємо варену квасолю і проварюємо ще 10 хвилин.
  5. Розкладаємо салат в банки і стерилізуємо 20 хвилин.
  6. Закриваємо банки, перевертаємо догори дном і накриваємо до повного вистигання.
