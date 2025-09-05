Салат "Мозаїка" з баклажанів та квасолі: він врятує, коли зовсім немає часу готувати
-
-
Ідеальна заготовка
Баклажани на зиму можна закривати не лише окремо, а й у вигляді різноманітних салатів. Один із найсмачніших та найпоживніших варіантів — це поєднання баклажанів із квасолею. Такий салат виходить яскравим, ситним і ароматним. Взимку він може стати варіантом швидкого та смачного обіду чи вечері.
Рецептом салату "Мозаїка" поділилась в Instagram блогерка natali_ryzkova.
Інгредієнти:
- 0.5 кг фасолі
- 2 кг баклажанів
- 0.5 кг моркви
- 0.5 кг перцю
- 3 головки часнику (невеликі)
- 2 стручки паприки(за бажанням)
- 300 мл олії
- 150 г цукру
- 100 мл оцту
- 2 ст.л. солі
Як приготувати салат з баклажанів та квасолі на зиму
- Відварюємо фасолю до готовності.
- Баклажани нарізаємо кубиками, солимо і даємо настоятись. Зливаємо воду.
- Моркву натираємо на великій терці, перець нарізаємо соломкою, часник і паприку прокручуємо через мʼясорубку або подрібнюємо блендер.
- Всі продукти зʼєднуємо і варимо 20 хвилин, додаємо варену квасолю і проварюємо ще 10 хвилин.
- Розкладаємо салат в банки і стерилізуємо 20 хвилин.
- Закриваємо банки, перевертаємо догори дном і накриваємо до повного вистигання.