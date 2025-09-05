Салат "Мозаїка" з баклажанів та квасолі: він врятує, коли зовсім немає часу готувати

Ідеальна заготовка

Баклажани на зиму можна закривати не лише окремо, а й у вигляді різноманітних салатів. Один із найсмачніших та найпоживніших варіантів — це поєднання баклажанів із квасолею. Такий салат виходить яскравим, ситним і ароматним. Взимку він може стати варіантом швидкого та смачного обіду чи вечері.

Рецептом салату "Мозаїка" поділилась в Instagram блогерка natali_ryzkova.

Інгредієнти:

0.5 кг фасолі

2 кг баклажанів

0.5 кг моркви

0.5 кг перцю

3 головки часнику (невеликі)

2 стручки паприки(за бажанням)

300 мл олії

150 г цукру

100 мл оцту

2 ст.л. солі

Як приготувати салат з баклажанів та квасолі на зиму