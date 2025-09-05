Салат "Мозаика" из баклажанов и фасоли: он спасет, когда совсем нет времени готовить
Идеальная заготовка
Баклажаны на зиму можно закрывать не только отдельно, но и в виде разнообразных салатов. Один из самых вкусных и питательных вариантов — это сочетание баклажанов с фасолью. Такой салат получается ярким, сытным и ароматным. Зимой он может стать вариантом быстрого и вкусного обеда или ужина.
Рецептом салата "Мозаика" поделилась в Instagram блогер nаtali_ryzkova.
Ингредиенты:
- 0.5 кг фасоли
- 2 кг баклажанов
- 0.5 кг моркови
- 0.5 кг перца
- 3 головки чеснока (небольшие)
- 2 стручка паприки (по желанию)
- 300 мл масла
- 150 г сахара
- 100 мл уксуса
- 2 ст.л. соли
Как приготовить салат из баклажанов и фасоли на зиму
- Отвариваем фасоль до готовности.
- Баклажаны нарезаем кубиками, солим и даем настояться. Сливаем воду.
- Морковь натираем на крупной терке, перец нарезаем соломкой, чеснок и паприку прокручиваем через мясорубку или измельчаем блендером.
- Все продукты соединяем и варим 20 минут, добавляем вареную фасоль и провариваем еще 10 минут.
- Раскладываем салат в банки и стерилизуем 20 минут.
- Закрываем банки, переворачиваем вверх дном и накрываем до полного остывания.