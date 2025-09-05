Укр

Салат "Мозаика" из баклажанов и фасоли: он спасет, когда совсем нет времени готовить

Наталья Граковская
Читати українською
Салат из баклажанов и фасоли на зиму
Салат из баклажанов и фасоли на зиму. Фото Скриншот YouTube

Идеальная заготовка

Баклажаны на зиму можно закрывать не только отдельно, но и в виде разнообразных салатов. Один из самых вкусных и питательных вариантов — это сочетание баклажанов с фасолью. Такой салат получается ярким, сытным и ароматным. Зимой он может стать вариантом быстрого и вкусного обеда или ужина.

Рецептом салата "Мозаика" поделилась в Instagram блогер nаtali_ryzkova.

Ингредиенты:

  • 0.5 кг фасоли
  • 2 кг баклажанов
  • 0.5 кг моркови
  • 0.5 кг перца
  • 3 головки чеснока (небольшие)
  • 2 стручка паприки (по желанию)
  • 300 мл масла
  • 150 г сахара
  • 100 мл уксуса
  • 2 ст.л. соли

Как приготовить салат из баклажанов и фасоли на зиму

  1. Отвариваем фасоль до готовности.
  2. Баклажаны нарезаем кубиками, солим и даем настояться. Сливаем воду.
  3. Морковь натираем на крупной терке, перец нарезаем соломкой, чеснок и паприку прокручиваем через мясорубку или измельчаем блендером.
  4. Все продукты соединяем и варим 20 минут, добавляем вареную фасоль и провариваем еще 10 минут.
  5. Раскладываем салат в банки и стерилизуем 20 минут.
  6. Закрываем банки, переворачиваем вверх дном и накрываем до полного остывания.
