Салат "Мозаика" из баклажанов и фасоли: он спасет, когда совсем нет времени готовить

Идеальная заготовка

Баклажаны на зиму можно закрывать не только отдельно, но и в виде разнообразных салатов. Один из самых вкусных и питательных вариантов — это сочетание баклажанов с фасолью. Такой салат получается ярким, сытным и ароматным. Зимой он может стать вариантом быстрого и вкусного обеда или ужина.

Рецептом салата "Мозаика" поделилась в Instagram блогер nаtali_ryzkova.

Ингредиенты:

0.5 кг фасоли

2 кг баклажанов

0.5 кг моркови

0.5 кг перца

3 головки чеснока (небольшие)

2 стручка паприки (по желанию)

300 мл масла

150 г сахара

100 мл уксуса

2 ст.л. соли

Как приготовить салат из баклажанов и фасоли на зиму