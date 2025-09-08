Рус

Смажені зелені помідори: оригінальний рецепт закуски в клярі

Наталя Граковська
Ніхто не здогадається, що це помідори
Ніхто не здогадається, що це помідори. Фото Pinterest

Такі смажені помідори ви ще точно не куштували

Ми вже ділилися рецептом квашених зелених помідорів, а тепер пропонуємо ще один цікавий спосіб використати ці овочі. Зелені помідори можна не лише маринувати чи квасити, а й смажити. Завдяки кляру смажені зелені помідори виходять з апетитною хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Це проста, але оригінальна закуска, яка здивує своїм смаком і доповнить вечерю.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка _cook_time_love_.

Інгредієнти:

  • зелені помідори — 5 шт;
  • яйце — 1 шт;
  • кефір — 125 г;
  • борошно — 80 г;
  • панірувальні сухарі — 50 г;
  • олія — 1 л;
  • сіль, перець.

Як приготувати смажені зелені помідори

  1. Змішуємо кефір та яйце. У іншій посудині змішуємо борошно, сухарі та сіль з перцем.
  2. Помідори нарізаємо товщиною 8 мм. Спочатку обмочуємо їх у яєчну суміш, а потім добре обвалюємо в суміші з борошна.
  3. У високу каструлю або фритюр наливаємо олію та підігріваємо її на великому вогні.
  4. Опускаємо по декілька помідорних кілець у фритюр та обсмажуємо їх по 2-3 хвилини, поки вони не стануть хрусткими.
  5. Готові смажені помідори викладаємо на паперові рушники, щоб забрати зайву олію.
