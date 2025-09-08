Смажені зелені помідори: оригінальний рецепт закуски в клярі
Такі смажені помідори ви ще точно не куштували
Ми вже ділилися рецептом квашених зелених помідорів, а тепер пропонуємо ще один цікавий спосіб використати ці овочі. Зелені помідори можна не лише маринувати чи квасити, а й смажити. Завдяки кляру смажені зелені помідори виходять з апетитною хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Це проста, але оригінальна закуска, яка здивує своїм смаком і доповнить вечерю.
Рецептом в Instagram поділилась блогерка _cook_time_love_.
Інгредієнти:
- зелені помідори — 5 шт;
- яйце — 1 шт;
- кефір — 125 г;
- борошно — 80 г;
- панірувальні сухарі — 50 г;
- олія — 1 л;
- сіль, перець.
Як приготувати смажені зелені помідори
- Змішуємо кефір та яйце. У іншій посудині змішуємо борошно, сухарі та сіль з перцем.
- Помідори нарізаємо товщиною 8 мм. Спочатку обмочуємо їх у яєчну суміш, а потім добре обвалюємо в суміші з борошна.
- У високу каструлю або фритюр наливаємо олію та підігріваємо її на великому вогні.
- Опускаємо по декілька помідорних кілець у фритюр та обсмажуємо їх по 2-3 хвилини, поки вони не стануть хрусткими.
- Готові смажені помідори викладаємо на паперові рушники, щоб забрати зайву олію.