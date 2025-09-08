Смажені зелені помідори: оригінальний рецепт закуски в клярі

Такі смажені помідори ви ще точно не куштували

Ми вже ділилися рецептом квашених зелених помідорів, а тепер пропонуємо ще один цікавий спосіб використати ці овочі. Зелені помідори можна не лише маринувати чи квасити, а й смажити. Завдяки кляру смажені зелені помідори виходять з апетитною хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Це проста, але оригінальна закуска, яка здивує своїм смаком і доповнить вечерю.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка _cook_time_love_.

Інгредієнти:

зелені помідори — 5 шт;

яйце — 1 шт;

кефір — 125 г;

борошно — 80 г;

панірувальні сухарі — 50 г;

олія — 1 л;

сіль, перець.

Як приготувати смажені зелені помідори