Жареные зеленые помидоры: оригинальный рецепт закуски в кляре
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такие жареные помидоры вы еще точно не пробовали
Мы уже делились рецептом квашеных зеленых помидоров, а теперь предлагаем еще один интересный способ использовать эти овощи. Зеленые помидоры можно не только мариновать или квасить, но и жарить. Благодаря кляру жареные зеленые помидоры получаются с аппетитной хрустящей корочкой и нежной серединкой. Это простая, но оригинальная закуска, которая удивит вкусом и дополнит ужин.
Рецептом в Instagram поделилась блоггер _cook_time_love_.
Ингредиенты:
- зеленые помидоры – 5 шт;
- яйцо — 1 шт;
- кефир — 125 г;
- мука — 80 г;
- панировочные сухари — 50 г;
- растительное масло – 1 л;
- соль, перец.
Как приготовить жареные зеленые помидоры
- Смешиваем кефир и яйцо. В другой посуде смешиваем муку, сухари и соль с перцем.
- Помидоры нарезаем толщиной 8 мм. Сначала обмакиваем их в яичную смесь, а затем хорошо обваливаем в смеси из муки.
- В высокую кастрюлю или фритюр наливаем растительное масло и подогреваем его на большом огне.
- Опускаем по несколько помидорных колец во фритюр и обжариваем их по 2-3 минуты, пока они не станут хрустящими.
- Готовые жареные помидоры выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее растительное масло.