Жареные зеленые помидоры: оригинальный рецепт закуски в кляре

Наталья Граковская
Никто не догадается, что это помидоры
Никто не догадается, что это помидоры. Фото Pinterest

Такие жареные помидоры вы еще точно не пробовали

Мы уже делились рецептом квашеных зеленых помидоров, а теперь предлагаем еще один интересный способ использовать эти овощи. Зеленые помидоры можно не только мариновать или квасить, но и жарить. Благодаря кляру жареные зеленые помидоры получаются с аппетитной хрустящей корочкой и нежной серединкой. Это простая, но оригинальная закуска, которая удивит вкусом и дополнит ужин.

Рецептом в Instagram поделилась блоггер _cook_time_love_.

Ингредиенты:

  • зеленые помидоры – 5 шт;
  • яйцо — 1 шт;
  • кефир — 125 г;
  • мука — 80 г;
  • панировочные сухари — 50 г;
  • растительное масло – 1 л;
  • соль, перец.

Как приготовить жареные зеленые помидоры

  1. Смешиваем кефир и яйцо. В другой посуде смешиваем муку, сухари и соль с перцем.
  2. Помидоры нарезаем толщиной 8 мм. Сначала обмакиваем их в яичную смесь, а затем хорошо обваливаем в смеси из муки.
  3. В высокую кастрюлю или фритюр наливаем растительное масло и подогреваем его на большом огне.
  4. Опускаем по несколько помидорных колец во фритюр и обжариваем их по 2-3 минуты, пока они не станут хрустящими.
  5. Готовые жареные помидоры выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее растительное масло.
#Помидоры #Рецепты #Зеленые помидоры