Жареные зеленые помидоры: оригинальный рецепт закуски в кляре

Такие жареные помидоры вы еще точно не пробовали

Мы уже делились рецептом квашеных зеленых помидоров, а теперь предлагаем еще один интересный способ использовать эти овощи. Зеленые помидоры можно не только мариновать или квасить, но и жарить. Благодаря кляру жареные зеленые помидоры получаются с аппетитной хрустящей корочкой и нежной серединкой. Это простая, но оригинальная закуска, которая удивит вкусом и дополнит ужин.

Рецептом в Instagram поделилась блоггер _cook_time_love_.

Ингредиенты:

зеленые помидоры – 5 шт;

яйцо — 1 шт;

кефир — 125 г;

мука — 80 г;

панировочные сухари — 50 г;

растительное масло – 1 л;

соль, перец.

Как приготовить жареные зеленые помидоры