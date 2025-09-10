Лечо на зиму без жодної краплі оцту: простий і смачний рецепт

Лечо за цим рецептом виходить дуже ніжним

Взимку не зайве мати під рукою баночку домашнього лечо, відкривши яку можна насолодитися смаком літніх овочів. Приготувати цю страву зовсім нескладно. Завдяки тому, що в рецепті немає оцту, лечо виходить особливо ніжним і м’яким, а природний смак овочів залишається насиченим.

Рецептом поділилися на порталі Cookpad.

Інгредієнти:

1 кг перець солодкий

2 кг помідори

1-2 головки часнику

на смак сіль

на смак цукор

2-4 шт. лавровий лист

0.5 ч. л. перець чорний горошком

Як приготувати лечо без оцту на зиму