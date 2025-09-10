Лечо на зиму без единой капли уксуса: простой и вкусный рецепт
-
-
Читати українською
Лечо по этому рецепту получается очень нежным
Зимой не лишним иметь под рукой баночку домашнего лечо, открыв которую можно насладиться вкусом летних овощей. Приготовить это блюдо совсем несложно. Благодаря тому, что в рецепте нет уксуса, лечо получается особенно нежным и мягким, а естественный вкус овощей остается насыщенным.
Рецептом поделились на портале Cookpad.
Ингредиенты:
- 1 кг перец сладкий
- 2 кг помидоры
- 1-2 головки чеснока
- на вкус соль
- по вкусу сахар
- 2-4 шт. лавровый лист
- 0.5 ч. л. перец черный горошком
Как приготовить лечо без уксуса на зиму
- Помидоры перемолоть, довести до кипения и варить 20 минут.
- Перец очистить, нарезать кусочками, чеснок измельчить.
- Добавить перец и чеснок в горячие помидоры, всыпать соль, лавровый лист, перец горошком.
- Варить 10-15 минут, ориентируясь на желаемую мягкость перца.
- Разложить лечо в стерильные банки, закрыть, перевернуть, укутать до полного остывания.