Мармеладне варення з груш: рецепт смачної та ароматної заготовки
Вдалий рецепт варення з груш
Грушеве варення за цим рецептом виходить особливим, бо нагадує мармелад. Грушеві дольки після варіння набувають янтарного кольору, а сироп стає густим і дуже ароматним. Завдяки лимону та гвоздиці варення має приємну кислинку й легкий пряний відтінок. Його смачно їсти просто з чаєм або з хлібом.
Рецептом поділилася YouTube-блогерка Тетяна Скрипник.
Інгредієнти:
- груші твердих сортів — 2 кг.
- цукор — 1 кг.
- лимон — 1 шт.
- гвоздика — 5-6 шт.
Як приготувати варення
- Наріжте лимон тоненькими дольками, не очищаючи від цедри. Груші також наріжте тонкими дольками, попередньо обрізавши хвостики та вирізавши серединки.
- Викладіть нарізані груші в каструлю шарами, пересипаючи їх цукром і перекладаючи дольками лимона. Залишіть груші на ніч, щоб вони пустили сік.
- Коли груші пустять сік і цукор повністю розчиниться, проваріть варення перший раз. Варіть варення 4-5 разів. Кожного разу доводьте його до кипіння, проварюйте протягом 6 хвилин і вимикайте, даючи повністю охолонути.
- Під час останнього (четвертого або п'ятого) варіння додайте гвоздику.
- Готове варення, коли воно вже прозоре та має консистенцію мармеладу, розкладіть по стерилізованих баночках.
- Закрийте банки кришками. Переверніть банки догори дном, накрийте рушником і залиште до повного остигання.