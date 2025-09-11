Рус

Мармеладне варення з груш: рецепт смачної та ароматної заготовки

Наталя Граковська
Варення з груш та лимону
Варення з груш та лимону. Фото etnosoft.com.ua

Вдалий рецепт варення з груш

Грушеве варення за цим рецептом виходить особливим, бо нагадує мармелад. Грушеві дольки після варіння набувають янтарного кольору, а сироп стає густим і дуже ароматним. Завдяки лимону та гвоздиці варення має приємну кислинку й легкий пряний відтінок. Його смачно їсти просто з чаєм або з хлібом.

Рецептом поділилася YouTube-блогерка Тетяна Скрипник.

Інгредієнти:

  • груші твердих сортів — 2 кг.
  • цукор — 1 кг.
  • лимон — 1 шт.
  • гвоздика — 5-6 шт.

Як приготувати варення

  1. Наріжте лимон тоненькими дольками, не очищаючи від цедри. Груші також наріжте тонкими дольками, попередньо обрізавши хвостики та вирізавши серединки.
  2. Викладіть нарізані груші в каструлю шарами, пересипаючи їх цукром і перекладаючи дольками лимона. Залишіть груші на ніч, щоб вони пустили сік.
  3. Коли груші пустять сік і цукор повністю розчиниться, проваріть варення перший раз. Варіть варення 4-5 разів. Кожного разу доводьте його до кипіння, проварюйте протягом 6 хвилин і вимикайте, даючи повністю охолонути.
  4. Під час останнього (четвертого або п'ятого) варіння додайте гвоздику.
  5. Готове варення, коли воно вже прозоре та має консистенцію мармеладу, розкладіть по стерилізованих баночках.
  6. Закрийте банки кришками. Переверніть банки догори дном, накрийте рушником і залиште до повного остигання.
