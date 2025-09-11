Мармеладне варення з груш: рецепт смачної та ароматної заготовки

Вдалий рецепт варення з груш

Грушеве варення за цим рецептом виходить особливим, бо нагадує мармелад. Грушеві дольки після варіння набувають янтарного кольору, а сироп стає густим і дуже ароматним. Завдяки лимону та гвоздиці варення має приємну кислинку й легкий пряний відтінок. Його смачно їсти просто з чаєм або з хлібом.

Рецептом поділилася YouTube-блогерка Тетяна Скрипник.

Інгредієнти:

груші твердих сортів — 2 кг.

цукор — 1 кг.

лимон — 1 шт.

гвоздика — 5-6 шт.

Як приготувати варення