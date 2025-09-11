Мармеладное варенье из груш: рецепт вкусной и ароматной заготовки

Удачный рецепт грушевого варенья

Грушевое варенье по этому рецепту получается особенным, потому что напоминает мармелад. Дольки груши после варки приобретают янтарный цвет, а сироп становится густым и очень ароматным. Благодаря лимону и гвоздике варенье получается пряным, с легкой кислинкой. Его вкусно есть с чаем или хлебом.

Рецептом поделилась YouTube-блогерша Татьяна Скрипник.

Ингредиенты:

груши твердых сортов – 2 кг.

сахар – 1 кг.

лимон – 1 шт.

гвоздика – 5-6 шт.

Как приготовить варенье