Мармеладное варенье из груш: рецепт вкусной и ароматной заготовки
Удачный рецепт грушевого варенья
Грушевое варенье по этому рецепту получается особенным, потому что напоминает мармелад. Дольки груши после варки приобретают янтарный цвет, а сироп становится густым и очень ароматным. Благодаря лимону и гвоздике варенье получается пряным, с легкой кислинкой. Его вкусно есть с чаем или хлебом.
Рецептом поделилась YouTube-блогерша Татьяна Скрипник.
Ингредиенты:
- груши твердых сортов – 2 кг.
- сахар – 1 кг.
- лимон – 1 шт.
- гвоздика – 5-6 шт.
Как приготовить варенье
- Нарежьте лимон тоненькими дольками, не очищая от цедры. Груши также нарежьте тонкими дольками, предварительно обрезав хвостики и вырезав серединки.
- Выложите нарезанные груши в кастрюлю слоями, пересыпая их сахаром и перекладывая дольками лимона. Оставьте груши на ночь, чтобы они пустили сок.
- Когда груши пустят сок и сахар полностью растворится, проварите варенье первый раз. Варите варенье 4–5 раз. Каждый раз доводите его до кипения, проваривайте в течение 6 минут и выключайте, давая полностью остыть.
- Во время последней (четвертой или пятой) варки добавьте гвоздику.
- Готовое варенье, когда оно уже прозрачное и имеет консистенцию мармелада, разложите по стерилизованным баночкам.
- Закройте банки крышками. Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем и оставьте до полного остывания.