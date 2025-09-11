Укр

Мармеладное варенье из груш: рецепт вкусной и ароматной заготовки

Наталья Граковская
Читати українською
Варенье из груш и лимона
Варенье из груш и лимона. Фото etnosoft.com.ua

Удачный рецепт грушевого варенья

Грушевое варенье по этому рецепту получается особенным, потому что напоминает мармелад. Дольки груши после варки приобретают янтарный цвет, а сироп становится густым и очень ароматным. Благодаря лимону и гвоздике варенье получается пряным, с легкой кислинкой. Его вкусно есть с чаем или хлебом.

Рецептом поделилась YouTube-блогерша Татьяна Скрипник.

Ингредиенты:

  • груши твердых сортов – 2 кг.
  • сахар – 1 кг.
  • лимон – 1 шт.
  • гвоздика – 5-6 шт.

Как приготовить варенье

  1. Нарежьте лимон тоненькими дольками, не очищая от цедры. Груши также нарежьте тонкими дольками, предварительно обрезав хвостики и вырезав серединки.
  2. Выложите нарезанные груши в кастрюлю слоями, пересыпая их сахаром и перекладывая дольками лимона. Оставьте груши на ночь, чтобы они пустили сок.
  3. Когда груши пустят сок и сахар полностью растворится, проварите варенье первый раз. Варите варенье 4–5 раз. Каждый раз доводите его до кипения, проваривайте в течение 6 минут и выключайте, давая полностью остыть.
  4. Во время последней (четвертой или пятой) варки добавьте гвоздику.
  5. Готовое варенье, когда оно уже прозрачное и имеет консистенцию мармелада, разложите по стерилизованным баночкам.
  6. Закройте банки крышками. Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем и оставьте до полного остывания.
#Рецепты #Варенье #Груши