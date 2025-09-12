Рулетики з кабачків, сиру і шинки: рецепт страви, яка подобається навіть дітям
-
-
Рулетики з сиром та шинкою можна готувати навіть на свята
Ми ділилися з вами рецептом закуски з кабачків, яка може легко замінити чипси. А тепер пропонуємо ще один цікавий варіант — запечені рулетики з кабачків із сиром та шинкою. Готуються вони просто, виглядають святково і виходять такі смачні, що сподобаються як дорослим, так і дітям.
Спробуйте приготувати ці рулетики, можливо, вони стануть вашою улюбленою стравою з кабачків.
Інгредієнти:
- 2 кабачки
- сіль
- сир
- шинка
- рослинна олія
- панірувальні сухарі
Як приготувати запечені рулетики з кабачків:
- Кабачки або цукіні нарізаємо на тонкі скибочки. Потім складаємо їх у миску й пересипаємо сіллю. Далі викладаємо наступні кабачки і теж солимо. Після цього заливаємо гарячою водою і залишаємо на 15 хвилин.
- Тим часом тоненько нарізаємо твердий сир і шинку, якщо вона не була нарізана раніше.
- Кабачки викладаємо на паперові рушники й промакуємо, прибираючи зайву воду.
- Кожен шматочок кабачка обвалюємо спочатку в олії, а потім у сухарях. Далі викладаємо сир, шинку й згортаємо в рулет.
- Всі рулетики викладаємо у форму для запікання.
- Ставимо в розігріту духовку приблизно на 15–20 хвилин.
А якщо ви шукаєте, що приготувати на сніданок чи перекус, спробуйте деруни з кабачків. Вони виходять не гірше, ніж класичні з картоплі.