Рулетики з кабачків, сиру і шинки: рецепт страви, яка подобається навіть дітям

Рулетики з сиром та шинкою можна готувати навіть на свята

Ми ділилися з вами рецептом закуски з кабачків, яка може легко замінити чипси. А тепер пропонуємо ще один цікавий варіант — запечені рулетики з кабачків із сиром та шинкою. Готуються вони просто, виглядають святково і виходять такі смачні, що сподобаються як дорослим, так і дітям.

Рецептом страви на своїй сторінці в Instagram поділилась блогерка nataliia_zhuk_cooking. Спробуйте приготувати ці рулетики, можливо, вони стануть вашою улюбленою стравою з кабачків.

Інгредієнти:

2 кабачки

сіль

сир

шинка

рослинна олія

панірувальні сухарі

Як приготувати запечені рулетики з кабачків:

Кабачки або цукіні нарізаємо на тонкі скибочки. Потім складаємо їх у миску й пересипаємо сіллю. Далі викладаємо наступні кабачки і теж солимо. Після цього заливаємо гарячою водою і залишаємо на 15 хвилин. Тим часом тоненько нарізаємо твердий сир і шинку, якщо вона не була нарізана раніше. Кабачки викладаємо на паперові рушники й промакуємо, прибираючи зайву воду. Кожен шматочок кабачка обвалюємо спочатку в олії, а потім у сухарях. Далі викладаємо сир, шинку й згортаємо в рулет. Всі рулетики викладаємо у форму для запікання. Ставимо в розігріту духовку приблизно на 15–20 хвилин.

А якщо ви шукаєте, що приготувати на сніданок чи перекус, спробуйте деруни з кабачків. Вони виходять не гірше, ніж класичні з картоплі.