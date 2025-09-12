Рус

Рулетики з кабачків, сиру і шинки: рецепт страви, яка подобається навіть дітям

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Приготувати рулетики з кабачків дуже просто
Приготувати рулетики з кабачків дуже просто. Фото Колаж Телеграфу

Рулетики з сиром та шинкою можна готувати навіть на свята

Ми ділилися з вами рецептом закуски з кабачків, яка може легко замінити чипси. А тепер пропонуємо ще один цікавий варіант — запечені рулетики з кабачків із сиром та шинкою. Готуються вони просто, виглядають святково і виходять такі смачні, що сподобаються як дорослим, так і дітям.

Рецептом страви на своїй сторінці в Instagram поділилась блогерка nataliia_zhuk_cooking. Спробуйте приготувати ці рулетики, можливо, вони стануть вашою улюбленою стравою з кабачків.

Інгредієнти:

  • 2 кабачки
  • сіль
  • сир
  • шинка
  • рослинна олія
  • панірувальні сухарі

Як приготувати запечені рулетики з кабачків:

  1. Кабачки або цукіні нарізаємо на тонкі скибочки. Потім складаємо їх у миску й пересипаємо сіллю. Далі викладаємо наступні кабачки і теж солимо. Після цього заливаємо гарячою водою і залишаємо на 15 хвилин.
  2. Тим часом тоненько нарізаємо твердий сир і шинку, якщо вона не була нарізана раніше.
  3. Кабачки викладаємо на паперові рушники й промакуємо, прибираючи зайву воду.
  4. Кожен шматочок кабачка обвалюємо спочатку в олії, а потім у сухарях. Далі викладаємо сир, шинку й згортаємо в рулет.
  5. Всі рулетики викладаємо у форму для запікання.
  6. Ставимо в розігріту духовку приблизно на 15–20 хвилин.

А якщо ви шукаєте, що приготувати на сніданок чи перекус, спробуйте деруни з кабачків. Вони виходять не гірше, ніж класичні з картоплі.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Закуски