Рулетики из кабачков, сыра и ветчины: рецепт блюда, которое нравится даже детям

Рулетики с сыром и ветчиной можно готовить на праздничный стол

Мы делились с вами рецептом закуски из кабачков, которая может легко заменить чипсы. А теперь предлагаем еще один интересный вариант — запеченные рулетики из кабачков с сыром и ветчиной. Готовятся они просто, выглядят празднично и получаются такими вкусными, что понравятся как взрослым, так и детям.

Рецептом блюда на своей странице в Instagram поделилась блогерша nataliia_zhuk_cooking. Попробуйте приготовить эти рулетики, возможно, они станут вашим любимым блюдом из кабачков.

Ингредиенты:

2 кабачка

соль

сыр

ветчина

растительное масло

панировочные сухари

Как приготовить рулетики из кабачков

Кабачки или цукини нарезаем на тонкие слайсы. Затем складываем их в миску и пересыпаем солью. Далее выкладываем следующие кабачки и тоже солим. После этого заливаем горячей водой и оставляем на 15 минут. Тем временем тоненько нарезаем твердый сыр и ветчину, если она не была нарезана раньше. Кабачки выкладываем на бумажные полотенца и промакиваем, убирая лишнюю воду. Каждый кусочек кабачка обваливаем сначала в масле, а потом в сухарях. Далее выкладываем сыр, ветчину и сворачиваем в рулет. Все рулетики выкладываем в форму для запекания. Ставим в разогретую духовку примерно на 15–20 минут.

А если вы ищете, что приготовить на завтрак или перекус, попробуйте деруны кабачков. Они получаются не хуже, чем классические из картофеля.