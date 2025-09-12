Рулетики из кабачков, сыра и ветчины: рецепт блюда, которое нравится даже детям
Рулетики с сыром и ветчиной можно готовить на праздничный стол
Мы делились с вами рецептом закуски из кабачков, которая может легко заменить чипсы. А теперь предлагаем еще один интересный вариант — запеченные рулетики из кабачков с сыром и ветчиной. Готовятся они просто, выглядят празднично и получаются такими вкусными, что понравятся как взрослым, так и детям.
Рецептом блюда на своей странице в Instagram поделилась блогерша nataliia_zhuk_cooking. Попробуйте приготовить эти рулетики, возможно, они станут вашим любимым блюдом из кабачков.
Ингредиенты:
- 2 кабачка
- соль
- сыр
- ветчина
- растительное масло
- панировочные сухари
Как приготовить рулетики из кабачков
- Кабачки или цукини нарезаем на тонкие слайсы. Затем складываем их в миску и пересыпаем солью. Далее выкладываем следующие кабачки и тоже солим. После этого заливаем горячей водой и оставляем на 15 минут.
- Тем временем тоненько нарезаем твердый сыр и ветчину, если она не была нарезана раньше.
- Кабачки выкладываем на бумажные полотенца и промакиваем, убирая лишнюю воду.
- Каждый кусочек кабачка обваливаем сначала в масле, а потом в сухарях. Далее выкладываем сыр, ветчину и сворачиваем в рулет.
- Все рулетики выкладываем в форму для запекания.
- Ставим в разогретую духовку примерно на 15–20 минут.
А если вы ищете, что приготовить на завтрак или перекус, попробуйте деруны кабачков. Они получаются не хуже, чем классические из картофеля.