Кабачкові чипси з соусом: простий рецепт для швидкого перекусу
Несподіваний рецепт із кабачка
З кабачків можна приготувати безліч страв. І це не лише звичні оладки чи запіканки. Вони чудово підходять і для створення легких закусок. Пропонуємо рецепт хрумкої закуски з кабачків, що може легко замінити чипси. А в поєднанні з ніжним соусом на основі йогурту та часнику вона стане ідеальним доповненням до сімейних посиденьок чи вечірніх перекусів.
Рецептом в Instagram поділилась блогерка aysens.kitchen.
Інгредієнти:
- 1 шт. кабачок
- 70 г борошна (4 столові ложки)
- 30 г крохмалю (2 столові ложки)
- 120 мл мінеральної води
- Дрібка солі
- Половина чайної ложки розпушувача
Для кляру:
- Йогурт
- 1-2 зубчики часнику
- Дрібка солі
- 3-4 гілочки дрібно нарізаного кропу
Приготування:
- Вийміть м'яку серцевину кабачка, а зовнішню частину наріжте якомога тоншими скибочками. У вас мають вийти тоненькі колечка.
- У мисці змішайте борошно, крохмаль, сіль та розпушувач. Додайте мінеральну воду, щоб отримати однорідне рідке тісто. Переконайтеся, що тісто не надто густе або надто рідке.
- Занурте скибочки кабачка в приготоване тісто.
- Розігрійте олію на сковороді та обсмажте кабачки з обох боків.
- Викладіть обсмажені кабачки на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб стік зайвий жир.
- Викладіть йогурт у миску, додайте тертий часник, сіль та дрібно нарізаний кріп і перемішайте.
Подавайте соус в окремій мисці чи викладіть його на сервірувальну тарілку, а вже поверх нього обсмажені кабачки. Якщо ви будете розкладати соус на тарілці, викладайте кабачки безпосередньо перед подачею, щоб вони залишалися хрусткими.