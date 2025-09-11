Кабачкові чипси з соусом: простий рецепт для швидкого перекусу

Несподіваний рецепт із кабачка

З кабачків можна приготувати безліч страв. І це не лише звичні оладки чи запіканки. Вони чудово підходять і для створення легких закусок. Пропонуємо рецепт хрумкої закуски з кабачків, що може легко замінити чипси. А в поєднанні з ніжним соусом на основі йогурту та часнику вона стане ідеальним доповненням до сімейних посиденьок чи вечірніх перекусів.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка aysens.kitchen.

Інгредієнти:

1 шт. кабачок

70 г борошна (4 столові ложки)

30 г крохмалю (2 столові ложки)

120 мл мінеральної води

Дрібка солі

Половина чайної ложки розпушувача

Для кляру:

Йогурт

1-2 зубчики часнику

Дрібка солі

3-4 гілочки дрібно нарізаного кропу

Приготування:

Вийміть м'яку серцевину кабачка, а зовнішню частину наріжте якомога тоншими скибочками. У вас мають вийти тоненькі колечка. У мисці змішайте борошно, крохмаль, сіль та розпушувач. Додайте мінеральну воду, щоб отримати однорідне рідке тісто. Переконайтеся, що тісто не надто густе або надто рідке. Занурте скибочки кабачка в приготоване тісто. Розігрійте олію на сковороді та обсмажте кабачки з обох боків. Викладіть обсмажені кабачки на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб стік зайвий жир. Викладіть йогурт у миску, додайте тертий часник, сіль та дрібно нарізаний кріп і перемішайте.

Подавайте соус в окремій мисці чи викладіть його на сервірувальну тарілку, а вже поверх нього обсмажені кабачки. Якщо ви будете розкладати соус на тарілці, викладайте кабачки безпосередньо перед подачею, щоб вони залишалися хрусткими.