Рус

Кабачкові чипси з соусом: простий рецепт для швидкого перекусу

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Хрумкі чипси з кабачків
Хрумкі чипси з кабачків. Фото Колаж "Телеграфу"

Несподіваний рецепт із кабачка

З кабачків можна приготувати безліч страв. І це не лише звичні оладки чи запіканки. Вони чудово підходять і для створення легких закусок. Пропонуємо рецепт хрумкої закуски з кабачків, що може легко замінити чипси. А в поєднанні з ніжним соусом на основі йогурту та часнику вона стане ідеальним доповненням до сімейних посиденьок чи вечірніх перекусів.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка aysens.kitchen.

Інгредієнти:

  • 1 шт. кабачок
  • 70 г борошна (4 столові ложки)
  • 30 г крохмалю (2 столові ложки)
  • 120 мл мінеральної води
  • Дрібка солі
  • Половина чайної ложки розпушувача

Для кляру:

  • Йогурт
  • 1-2 зубчики часнику
  • Дрібка солі
  • 3-4 гілочки дрібно нарізаного кропу

Приготування:

  1. Вийміть м'яку серцевину кабачка, а зовнішню частину наріжте якомога тоншими скибочками. У вас мають вийти тоненькі колечка.
  2. У мисці змішайте борошно, крохмаль, сіль та розпушувач. Додайте мінеральну воду, щоб отримати однорідне рідке тісто. Переконайтеся, що тісто не надто густе або надто рідке.
  3. Занурте скибочки кабачка в приготоване тісто.
  4. Розігрійте олію на сковороді та обсмажте кабачки з обох боків.
  5. Викладіть обсмажені кабачки на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб стік зайвий жир.
  6. Викладіть йогурт у миску, додайте тертий часник, сіль та дрібно нарізаний кріп і перемішайте.

Подавайте соус в окремій мисці чи викладіть його на сервірувальну тарілку, а вже поверх нього обсмажені кабачки. Якщо ви будете розкладати соус на тарілці, викладайте кабачки безпосередньо перед подачею, щоб вони залишалися хрусткими.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Закуски