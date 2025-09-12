Ніжна кабачкова ікра: простий рецепт на зиму

Кабачкова ікра за цим рецептом виходить смачнішою за магазинну

Кабачкова ікра — універсальна заготовка, яка взимку може бути і намазкою на хліб, і соусом до м’яса чи гарніру. Готується вона дуже просто, виходить ніжною і ароматною, а при правильній консервації чудово зберігається до самої весни.

Рецептом простої в приготуванні та смачної ікри з кабачків поділилася на сторінці в Instagram кулінарна блогерка tsarlova.

Інгредієнти:

кабачки – 2,5 кг (очищені від шкірки та, за необхідності, насіння)

морква – 0,8 кг

цибуля – 0,7 кг

олія – 120–130 мл

сіль — 1,2-1,3 ст. л.

цукор – 2 ст. л. (якщо любите солодкувату ікру, можна 2,5)

чорний мелений перець – за смаком

часник – 5 зубчиків

оцет 9% — 2 ст. л.

Як приготувати смачну ікру з кабачків