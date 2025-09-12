Рус

Ніжна кабачкова ікра: простий рецепт на зиму

Наталя Граковська
Кабачкова ікра зберігається всю зиму. Фото vegans.in.ua

Кабачкова ікра за цим рецептом виходить смачнішою за магазинну

Кабачкова ікра — універсальна заготовка, яка взимку може бути і намазкою на хліб, і соусом до м’яса чи гарніру. Готується вона дуже просто, виходить ніжною і ароматною, а при правильній консервації чудово зберігається до самої весни.

Рецептом простої в приготуванні та смачної ікри з кабачків поділилася на сторінці в Instagram кулінарна блогерка tsarlova.

Інгредієнти:

  • кабачки – 2,5 кг (очищені від шкірки та, за необхідності, насіння)
  • морква – 0,8 кг
  • цибуля – 0,7 кг
  • олія – 120–130 мл
  • сіль — 1,2-1,3 ст. л.
  • цукор – 2 ст. л. (якщо любите солодкувату ікру, можна 2,5)
  • чорний мелений перець – за смаком
  • часник – 5 зубчиків
  • оцет 9% — 2 ст. л.

Як приготувати смачну ікру з кабачків

  1. Кабачки нарізати кубиками, моркву натерти на тертці, цибулю нашаткувати.
  2. У каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистого відтінку.
  3. Всипати моркву, потім додати кабачки. Тушкувати овочі під кришкою на слабкому вогні близько 1,5 години, доки вони не стануть м’якими.
  4. Перебити блендером до однорідної консистенції.
  5. Потім додати сіль, цукор, перець і часник. Якщо маса рідкувата — уварити без кришки 20–30 хвилин, якщо густа — залишити під кришкою.
  6. Влити оцет, розмішати, розкласти гарячу ікру по стерильних банках і закатати. Перевернути банки, укутати і залишити до остигання.
