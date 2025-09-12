Ніжна кабачкова ікра: простий рецепт на зиму
Кабачкова ікра за цим рецептом виходить смачнішою за магазинну
Кабачкова ікра — універсальна заготовка, яка взимку може бути і намазкою на хліб, і соусом до м’яса чи гарніру. Готується вона дуже просто, виходить ніжною і ароматною, а при правильній консервації чудово зберігається до самої весни.
Рецептом простої в приготуванні та смачної ікри з кабачків поділилася на сторінці в Instagram кулінарна блогерка tsarlova.
Інгредієнти:
- кабачки – 2,5 кг (очищені від шкірки та, за необхідності, насіння)
- морква – 0,8 кг
- цибуля – 0,7 кг
- олія – 120–130 мл
- сіль — 1,2-1,3 ст. л.
- цукор – 2 ст. л. (якщо любите солодкувату ікру, можна 2,5)
- чорний мелений перець – за смаком
- часник – 5 зубчиків
- оцет 9% — 2 ст. л.
Як приготувати смачну ікру з кабачків
- Кабачки нарізати кубиками, моркву натерти на тертці, цибулю нашаткувати.
- У каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистого відтінку.
- Всипати моркву, потім додати кабачки. Тушкувати овочі під кришкою на слабкому вогні близько 1,5 години, доки вони не стануть м’якими.
- Перебити блендером до однорідної консистенції.
- Потім додати сіль, цукор, перець і часник. Якщо маса рідкувата — уварити без кришки 20–30 хвилин, якщо густа — залишити під кришкою.
- Влити оцет, розмішати, розкласти гарячу ікру по стерильних банках і закатати. Перевернути банки, укутати і залишити до остигання.