Нежная кабачкова икра: простой рецепт на зиму

Наталья Граковская
Кабачковая икра хранится всю зиму. Фото vegans.in.ua

Кабачковая икра по этому рецепту получается вкуснее магазинной

Кабачковая икра — универсальная заготовка, которая зимой может быть и намазкой на хлеб, и соусом к мясу или гарниру. Готовится она очень просто, получается нежной и ароматной, а при правильной консервации прекрасно хранится до самой весны.

Рецептом простой в приготовлении и вкусной икры из кабачков поделилась на странице в Instagram кулинарная блогерша tsarlova.

Ингредиенты:

  • кабачки – 2,5 кг (очищенные от кожуры и, при необходимости, семян)
  • морковь – 0,8 кг
  • лук – 0,7 кг
  • масло – 120–130 мл
  • соль – 1,2–1,3 ст. л.
  • сахар – 2 ст. л. (если любите сладковатую икру, можно 2,5)
  • черный молотый перец – по вкусу
  • чеснок – 5 зубчиков
  • уксус 9% – 2 ст. л.

Как приготовить вкусную икру из кабачков

  1. Кабачки нарезать кубиками, морковь натереть на терке, лук нашинковать.
  2. В кастрюле разогреть масло, обжарить лук до золотистого оттенка.
  3. Всыпать морковь, потом добавить кабачки. Томить овощи под крышкой на слабом огне около 1,5 часа, пока они не станут мягкими.
  4. Перебить блендером до однородной консистенции.
  5. Затем добавить соль, сахар, перец и чеснок. Если масса жидковата — уварить без крышки 20–30 минут, если густая — оставить под крышкой.
  6. Влить уксус, размешать, разложить горячую икру по стерильным банкам и закатать. Перевернуть банки, укутать и оставить до остывания.
