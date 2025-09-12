Нежная кабачкова икра: простой рецепт на зиму
Кабачковая икра по этому рецепту получается вкуснее магазинной
Кабачковая икра — универсальная заготовка, которая зимой может быть и намазкой на хлеб, и соусом к мясу или гарниру. Готовится она очень просто, получается нежной и ароматной, а при правильной консервации прекрасно хранится до самой весны.
Рецептом простой в приготовлении и вкусной икры из кабачков поделилась на странице в Instagram кулинарная блогерша tsarlova.
Ингредиенты:
- кабачки – 2,5 кг (очищенные от кожуры и, при необходимости, семян)
- морковь – 0,8 кг
- лук – 0,7 кг
- масло – 120–130 мл
- соль – 1,2–1,3 ст. л.
- сахар – 2 ст. л. (если любите сладковатую икру, можно 2,5)
- черный молотый перец – по вкусу
- чеснок – 5 зубчиков
- уксус 9% – 2 ст. л.
Как приготовить вкусную икру из кабачков
- Кабачки нарезать кубиками, морковь натереть на терке, лук нашинковать.
- В кастрюле разогреть масло, обжарить лук до золотистого оттенка.
- Всыпать морковь, потом добавить кабачки. Томить овощи под крышкой на слабом огне около 1,5 часа, пока они не станут мягкими.
- Перебить блендером до однородной консистенции.
- Затем добавить соль, сахар, перец и чеснок. Если масса жидковата — уварить без крышки 20–30 минут, если густая — оставить под крышкой.
- Влить уксус, размешать, разложить горячую икру по стерильным банкам и закатать. Перевернуть банки, укутать и оставить до остывания.