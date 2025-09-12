Нежная кабачкова икра: простой рецепт на зиму

Кабачковая икра по этому рецепту получается вкуснее магазинной

Кабачковая икра — универсальная заготовка, которая зимой может быть и намазкой на хлеб, и соусом к мясу или гарниру. Готовится она очень просто, получается нежной и ароматной, а при правильной консервации прекрасно хранится до самой весны.

Рецептом простой в приготовлении и вкусной икры из кабачков поделилась на странице в Instagram кулинарная блогерша tsarlova.

Ингредиенты:

кабачки – 2,5 кг (очищенные от кожуры и, при необходимости, семян)

морковь – 0,8 кг

лук – 0,7 кг

масло – 120–130 мл

соль – 1,2–1,3 ст. л.

сахар – 2 ст. л. (если любите сладковатую икру, можно 2,5)

черный молотый перец – по вкусу

чеснок – 5 зубчиков

уксус 9% – 2 ст. л.

Как приготовить вкусную икру из кабачков