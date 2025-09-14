Рус

Перець "Світлофор": рецепт простої, але смачної закуски на зиму

Наталя Граковська
14 вересня 2025, 17:26
Консервований перець на зиму. Фото Колаж "Телеграф"

Перець за цим рецептом виходить смачним та яскравим

Ми вже ділилися рецептом смачного лечо з перцю на зиму, а тепер пропонуємо інший варіант заготівлі — без використання помідорів. Перець готується у власному соку з додаванням мінімальної кількості інгредієнтів. А Завдяки перцю різних кольорів готова консервація виглядає яскраво та апетитно та нагадує "світлофор".

Рецептом поділилась кулінарна блогерка recepti_dariko. За її словами, вказаної кількості інгредієнтів вистачить на чотири банки по 0,5 л та одну банку ємністю 1 літр.

Інгредієнти:

  • різнокольоровий перець 3-3,2 кг;
  • олія для смаження (40-50 мл);

В кожну 0,5 л банку:

  • сіль1/2 ч.л;
  • цукор 50 г;
  • часник 1 ч.л;
  • оцет 9% 35 мл.

Як приготувати консервований перець

  1. Перець чистимо, нарізаємо на шматочки.
  2. На розігрітій олії на маленькому вогні пропарюємо перець близько 20 хвилин, періодично помішуючи. Він не повинен бути обсмаженим, а має бути гарно пропарений в олії та пустити сік.
  3. Накладаємо перець в стерильні банки, доливаємо рідиною з пательні.
  4. Додаємо сіль, цукор, часник та оцет і заливаємо до верху окропом. Закатуємо.
  5. Перевертаємо банки кришкою до низу, укутуємо і залишаємо до остигання.
