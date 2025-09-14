Перець "Світлофор": рецепт простої, але смачної закуски на зиму
-
-
Перець за цим рецептом виходить смачним та яскравим
Ми вже ділилися рецептом смачного лечо з перцю на зиму, а тепер пропонуємо інший варіант заготівлі — без використання помідорів. Перець готується у власному соку з додаванням мінімальної кількості інгредієнтів. А Завдяки перцю різних кольорів готова консервація виглядає яскраво та апетитно та нагадує "світлофор".
Рецептом поділилась кулінарна блогерка recepti_dariko. За її словами, вказаної кількості інгредієнтів вистачить на чотири банки по 0,5 л та одну банку ємністю 1 літр.
Інгредієнти:
- різнокольоровий перець 3-3,2 кг;
- олія для смаження (40-50 мл);
В кожну 0,5 л банку:
- сіль1/2 ч.л;
- цукор 50 г;
- часник 1 ч.л;
- оцет 9% 35 мл.
Як приготувати консервований перець
- Перець чистимо, нарізаємо на шматочки.
- На розігрітій олії на маленькому вогні пропарюємо перець близько 20 хвилин, періодично помішуючи. Він не повинен бути обсмаженим, а має бути гарно пропарений в олії та пустити сік.
- Накладаємо перець в стерильні банки, доливаємо рідиною з пательні.
- Додаємо сіль, цукор, часник та оцет і заливаємо до верху окропом. Закатуємо.
- Перевертаємо банки кришкою до низу, укутуємо і залишаємо до остигання.