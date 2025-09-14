Перець "Світлофор": рецепт простої, але смачної закуски на зиму

Перець за цим рецептом виходить смачним та яскравим

Ми вже ділилися рецептом смачного лечо з перцю на зиму, а тепер пропонуємо інший варіант заготівлі — без використання помідорів. Перець готується у власному соку з додаванням мінімальної кількості інгредієнтів. А Завдяки перцю різних кольорів готова консервація виглядає яскраво та апетитно та нагадує "світлофор".

Рецептом поділилась кулінарна блогерка recepti_dariko. За її словами, вказаної кількості інгредієнтів вистачить на чотири банки по 0,5 л та одну банку ємністю 1 літр.

Інгредієнти:

різнокольоровий перець 3-3,2 кг;

олія для смаження (40-50 мл);

В кожну 0,5 л банку:

сіль1/2 ч.л;

цукор 50 г;

часник 1 ч.л;

оцет 9% 35 мл.

Як приготувати консервований перець