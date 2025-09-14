Перец "Светофор": рецепт простой, но вкусной закуски на зиму
Перец по этому рецепту получается вкусным и ярким
Мы уже делились рецептом вкусного лечо из перца на зиму, а теперь предлагаем другой вариант заготовки – без использования помидоров. Перец готовится в собственном соку с добавлением минимального количества ингредиентов. А благодаря перцу разных цветов готовая консервация выглядит ярко и аппетитно и напоминает "светофор".
Рецептом поделилась кулинарная блогерша recepti_dariko. По ее словам, указанного количества ингредиентов хватит на четыре банки по 0,5 литра и одну банку емкостью 1 литр.
Ингредиенты:
- разноцветный перец 3-3,2 кг;
- масло для жарки 40-50 мл;
В каждую 0,5 л банку:
- соль1/2 ч.л;
- сахар – 50 г;
- чеснок 1 ч.л;
- уксус 9% 35 мл.
Как приготовить консервированный перец
- Перец чистим, нарезаем на кусочки.
- На разогретом масле на маленьком огне пропариваем перец около 20 минут, периодически помешивая. Он не должен быть обжаренным, а должен быть хорошо пропарен в масле и пустить сок.
- Выкладываем перец в стерильные банки, доливаем жидкостью со сковороды.
- Добавляем соль, сахар, чеснок и уксус и заливаем до верха кипятком. Закатываем.
- Переворачиваем банки крышкой вниз, укутываем и оставляем до остывания.