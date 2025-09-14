Перец "Светофор": рецепт простой, но вкусной закуски на зиму

Перец по этому рецепту получается вкусным и ярким

Мы уже делились рецептом вкусного лечо из перца на зиму, а теперь предлагаем другой вариант заготовки – без использования помидоров. Перец готовится в собственном соку с добавлением минимального количества ингредиентов. А благодаря перцу разных цветов готовая консервация выглядит ярко и аппетитно и напоминает "светофор".

Рецептом поделилась кулинарная блогерша recepti_dariko. По ее словам, указанного количества ингредиентов хватит на четыре банки по 0,5 литра и одну банку емкостью 1 литр.

Ингредиенты:

разноцветный перец 3-3,2 кг;

масло для жарки 40-50 мл;

В каждую 0,5 л банку:

соль1/2 ч.л;

сахар – 50 г;

чеснок 1 ч.л;

уксус 9% 35 мл.

Как приготовить консервированный перец