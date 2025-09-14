Укр

Перец "Светофор": рецепт простой, но вкусной закуски на зиму

Наталья Граковская
Консервированный перец на зиму Новость обновлена 14 сентября 2025, 17:26
Консервированный перец на зиму. Фото Коллаж "Телеграф"

Перец по этому рецепту получается вкусным и ярким

Мы уже делились рецептом вкусного лечо из перца на зиму, а теперь предлагаем другой вариант заготовки – без использования помидоров. Перец готовится в собственном соку с добавлением минимального количества ингредиентов. А благодаря перцу разных цветов готовая консервация выглядит ярко и аппетитно и напоминает "светофор".

Рецептом поделилась кулинарная блогерша recepti_dariko. По ее словам, указанного количества ингредиентов хватит на четыре банки по 0,5 литра и одну банку емкостью 1 литр.

Ингредиенты:

  • разноцветный перец 3-3,2 кг;
  • масло для жарки 40-50 мл;

В каждую 0,5 л банку:

  • соль1/2 ч.л;
  • сахар – 50 г;
  • чеснок 1 ч.л;
  • уксус 9% 35 мл.

Как приготовить консервированный перец

  1. Перец чистим, нарезаем на кусочки.
  2. На разогретом масле на маленьком огне пропариваем перец около 20 минут, периодически помешивая. Он не должен быть обжаренным, а должен быть хорошо пропарен в масле и пустить сок.
  3. Выкладываем перец в стерильные банки, доливаем жидкостью со сковороды.
  4. Добавляем соль, сахар, чеснок и уксус и заливаем до верха кипятком. Закатываем.
  5. Переворачиваем банки крышкой вниз, укутываем и оставляем до остывания.
