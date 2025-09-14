Баклажани "Вогник": рецепт пікантної закуски, яку гості з'їдять до останнього шматочка
Простий рецепт закуски з баклажанів
Сезон баклажанів поступово підходить до завершення, але ще можна скористатися можливістю насолодитися їхнім смаком. Якщо ви вже приготували намазку з баклажанів, зверніть увагу на цей рецепт.
Баклажани "Вогник" — це дуже ароматна та апетитна закуска. Вони виходять дуже смачні і сподобаються тим, хто любить гостреньке. Як їх приготувати, у своєму відео розповіла кулінарна блогерка Юльця на кухні.
Інгредієнти:
- 2 кг баклажанів
- 3 великих червоних перці
- 2 перці чилі
- 2 великі головки часнику
- 3/4 склянки цукру
- 3/4 склянки оцту
- 3/4 склянки олії
- кілька столових ложок солі
Як приготувати баклажани "Вогник"
- Баклажани миємо, відрізаємо кінчики, ріжемо на кружальця, товщиною не більше 1 см. Посипаємо сіллю, перемішуємо та відставляємо на 30–40 хвилин.
- Перець миємо та чистимо від серединки, ріжемо на середні шматки.
- Перець чилі без хвостиків розділяємо на кілька частин.
- Перець з часником подрібнюємо блендером.
- Для маринаду змішуємо оцет та цукор, додаємо олію, перемішуємо.
- Змішуємо подрібнені овочі та маринад.
- З баклажанів зливаємо зайву рідину, просушуємо їх паперовим рушником.
- Обсмажуємо баклажани з обох сторін до золотистого кольору.
- Перекладаємо обсмажені баклажани в лоток чи миску, чергуючи шар баклажанів і маринаду.
- Закриваємо щільно кришкою, ставимо в холодильник на 5 годин або на ніч.