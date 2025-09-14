Рус

Баклажани "Вогник": рецепт пікантної закуски, яку гості з'їдять до останнього шматочка

Наталя Граковська
Гостренька закуска з баклажанів
Гостренька закуска з баклажанів. Фото Скріншот YouTube

Простий рецепт закуски з баклажанів

Сезон баклажанів поступово підходить до завершення, але ще можна скористатися можливістю насолодитися їхнім смаком. Якщо ви вже приготували намазку з баклажанів, зверніть увагу на цей рецепт.

Баклажани "Вогник" — це дуже ароматна та апетитна закуска. Вони виходять дуже смачні і сподобаються тим, хто любить гостреньке. Як їх приготувати, у своєму відео розповіла кулінарна блогерка Юльця на кухні.

Інгредієнти:

  • 2 кг баклажанів
  • 3 великих червоних перці
  • 2 перці чилі
  • 2 великі головки часнику
  • 3/4 склянки цукру
  • 3/4 склянки оцту
  • 3/4 склянки олії
  • кілька столових ложок солі

Як приготувати баклажани "Вогник"

  1. Баклажани миємо, відрізаємо кінчики, ріжемо на кружальця, товщиною не більше 1 см. Посипаємо сіллю, перемішуємо та відставляємо на 30–40 хвилин.
  2. Перець миємо та чистимо від серединки, ріжемо на середні шматки.
  3. Перець чилі без хвостиків розділяємо на кілька частин.
  4. Перець з часником подрібнюємо блендером.
  5. Для маринаду змішуємо оцет та цукор, додаємо олію, перемішуємо.
  6. Змішуємо подрібнені овочі та маринад.
  7. З баклажанів зливаємо зайву рідину, просушуємо їх паперовим рушником.
  8. Обсмажуємо баклажани з обох сторін до золотистого кольору.
  9. Перекладаємо обсмажені баклажани в лоток чи миску, чергуючи шар баклажанів і маринаду.
  10. Закриваємо щільно кришкою, ставимо в холодильник на 5 годин або на ніч.
