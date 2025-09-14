Баклажани "Вогник": рецепт пікантної закуски, яку гості з'їдять до останнього шматочка

Простий рецепт закуски з баклажанів

Сезон баклажанів поступово підходить до завершення, але ще можна скористатися можливістю насолодитися їхнім смаком. Якщо ви вже приготували намазку з баклажанів, зверніть увагу на цей рецепт.

Баклажани "Вогник" — це дуже ароматна та апетитна закуска. Вони виходять дуже смачні і сподобаються тим, хто любить гостреньке. Як їх приготувати, у своєму відео розповіла кулінарна блогерка Юльця на кухні.

Інгредієнти:

2 кг баклажанів

3 великих червоних перці

2 перці чилі

2 великі головки часнику

3/4 склянки цукру

3/4 склянки оцту

3/4 склянки олії

кілька столових ложок солі

Як приготувати баклажани "Вогник"