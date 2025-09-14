Баклажаны "Огонек": рецепт пикантной закуски, которую гости съедят до последнего кусочка
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Простой рецепт закуски из баклажанов
Сезон баклажанов постепенно подходит к завершению, но еще можно воспользоваться возможностью насладиться их вкусом. Если вы уже приготовили намазку из баклажанов, обратите внимание на этот рецепт.
Баклажаны "Огонек" — это очень ароматная и аппетитная закуска. Они получаются очень вкусные и понравятся тем, кто любит остренькое. Как их приготовить, в своем видео рассказала кулинарный блогер Юльця на кухні.
Ингредиенты:
- 2 кг баклажанов
- 3 больших красных перца
- 2 перца чили
- 2 большие головки чеснока
- 3/4 стакана сахара
- 3/4 стакана уксуса
- 3/4 стакана масла
- несколько столовых ложек соли
Как приготовить баклажаны "Огонек"
- Баклажаны моем, отрезаем кончики, режем на кружочки, толщиной не более 1 см. Посыпаем солью, перемешиваем и отставляем на 30–40 минут.
- Перец моем и чистим от серединки, режем на средние куски.
- Перец чили без хвостиков разделяем на несколько частей.
- Перец с чесноком измельчаем блендером.
- Для маринада смешиваем уксус и сахар, добавляем масло, перемешиваем.
- Смешиваем измельченные овощи и маринад.
- С баклажанов сливаем лишнюю жидкость, просушиваем их бумажным полотенцем.
- Обжариваем баклажаны с обеих сторон до золотистого цвета.
- Перекладываем обжаренные баклажаны в лоток или миску, чередуя слой баклажанов и маринада.
- Закрываем плотно крышкой, ставим в холодильник на 5 часов или на ночь.