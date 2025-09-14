Укр

Баклажаны "Огонек": рецепт пикантной закуски, которую гости съедят до последнего кусочка

Наталья Граковская
Острая закуска из баклажанов
Острая закуска из баклажанов. Фото Скриншот YouTube

Простой рецепт закуски из баклажанов

Сезон баклажанов постепенно подходит к завершению, но еще можно воспользоваться возможностью насладиться их вкусом. Если вы уже приготовили намазку из баклажанов, обратите внимание на этот рецепт.

Баклажаны "Огонек" — это очень ароматная и аппетитная закуска. Они получаются очень вкусные и понравятся тем, кто любит остренькое. Как их приготовить, в своем видео рассказала кулинарный блогер Юльця на кухні.

Ингредиенты:

  • 2 кг баклажанов
  • 3 больших красных перца
  • 2 перца чили
  • 2 большие головки чеснока
  • 3/4 стакана сахара
  • 3/4 стакана уксуса
  • 3/4 стакана масла
  • несколько столовых ложек соли

Как приготовить баклажаны "Огонек"

  1. Баклажаны моем, отрезаем кончики, режем на кружочки, толщиной не более 1 см. Посыпаем солью, перемешиваем и отставляем на 30–40 минут.
  2. Перец моем и чистим от серединки, режем на средние куски.
  3. Перец чили без хвостиков разделяем на несколько частей.
  4. Перец с чесноком измельчаем блендером.
  5. Для маринада смешиваем уксус и сахар, добавляем масло, перемешиваем.
  6. Смешиваем измельченные овощи и маринад.
  7. С баклажанов сливаем лишнюю жидкость, просушиваем их бумажным полотенцем.
  8. Обжариваем баклажаны с обеих сторон до золотистого цвета.
  9. Перекладываем обжаренные баклажаны в лоток или миску, чередуя слой баклажанов и маринада.
  10. Закрываем плотно крышкой, ставим в холодильник на 5 часов или на ночь.
