Эта намазка должна быть в каждом холодильнике: рецепт быстрой закуски из чеснока

Наталья Граковская
Намазка из чеснока и крем-сыра
Закуска из чеснока готовится через 5 минут

Намазка из чеснока – это отличная и очень универсальная закуска, которая пригодится, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо, например, намазать на хлеб, или же использовать для дополнения других блюд, подчеркивая их вкус.

Рецептом намазки поделилась TikTok-блогерша gotuyemo_v_kayf. Приготовить это блюдо можно за считанные минуты.

Ингредиенты

  • чеснок;
  • крем-сыр;
  • оливковое масло;
  • кунжут;
  • петрушка;
  • специи по вкусу.

Как приготовить намазку из чеснока

  1. Поджарьте кунжут вместе с зубчиками чеснока в оливковом масле.
  2. Когда чеснок станет мягким и золотистым, измельчите его вилкой.
  3. Добавьте крем-сыр и мелко нарезанную петрушку.
  4. Все тщательно перемешайте, посолите, добавьте специи и по желанию сбрызните еще немного маслом.

Намазка готова. Можно пробовать!

