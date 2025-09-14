Эта намазка должна быть в каждом холодильнике: рецепт быстрой закуски из чеснока

Закуска из чеснока готовится через 5 минут

Намазка из чеснока – это отличная и очень универсальная закуска, которая пригодится, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо, например, намазать на хлеб, или же использовать для дополнения других блюд, подчеркивая их вкус.

Рецептом намазки поделилась TikTok-блогерша gotuyemo_v_kayf. Приготовить это блюдо можно за считанные минуты.

Ингредиенты

чеснок;

крем-сыр;

оливковое масло;

кунжут;

петрушка;

специи по вкусу.

Как приготовить намазку из чеснока

Поджарьте кунжут вместе с зубчиками чеснока в оливковом масле. Когда чеснок станет мягким и золотистым, измельчите его вилкой. Добавьте крем-сыр и мелко нарезанную петрушку. Все тщательно перемешайте, посолите, добавьте специи и по желанию сбрызните еще немного маслом.

Намазка готова. Можно пробовать!