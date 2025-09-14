Эта намазка должна быть в каждом холодильнике: рецепт быстрой закуски из чеснока
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Закуска из чеснока готовится через 5 минут
Намазка из чеснока – это отличная и очень универсальная закуска, которая пригодится, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо, например, намазать на хлеб, или же использовать для дополнения других блюд, подчеркивая их вкус.
Рецептом намазки поделилась TikTok-блогерша gotuyemo_v_kayf. Приготовить это блюдо можно за считанные минуты.
Ингредиенты
- чеснок;
- крем-сыр;
- оливковое масло;
- кунжут;
- петрушка;
- специи по вкусу.
Как приготовить намазку из чеснока
- Поджарьте кунжут вместе с зубчиками чеснока в оливковом масле.
- Когда чеснок станет мягким и золотистым, измельчите его вилкой.
- Добавьте крем-сыр и мелко нарезанную петрушку.
- Все тщательно перемешайте, посолите, добавьте специи и по желанию сбрызните еще немного маслом.
Намазка готова. Можно пробовать!