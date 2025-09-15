Домашний "Живчик" выпьют до последней капли: как превратить яблоки в освежающий напиток (видео)
Готовится просто – нравится всем
Яблоко — один из самых популярных фруктов в мире, сочный, ароматный и универсальный в кулинарии. Из него готовят множество блюд: свежие салаты, соки, пироги, а также яблочный десерт без сахара и глютена, подходящий для тех, кто следит за питанием.
Но сегодня мы предлагаем приготовить освежающий домашний напиток "Живчик" – натуральный яблочный лимонад, дающий вкус лета и заряд энергии для всей семьи. Этот рецепт прост, не нуждается в сложных ингредиентах и сохраняет максимум пользы фруктов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "volodymyrivna0".
Как приготовить домашний "живчик"
Ингредиенты:
- яблоки – 5 кг;
- вода – 7 л;
- сахар – 300 г;
- лимонная кислота – 0,5 ч. л.;
Способ приготовления:
- Нарезать яблоки на небольшие кусочки, не удаляя семечки.
- Вскипятить воду и залить ею яблоки, оставить на 24 часа.
- Вынуть яблоки из воды после настаивания.
- Добавить в воду сахар и лимонную кислоту.
- Вскипятить смесь и варить 5 минут после закипания.
- Разлить напиток в чистые банки и герметично закрыть.