Укр

Домашний "Живчик" выпьют до последней капли: как превратить яблоки в освежающий напиток (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусный напиток для всей семьи
Вкусный напиток для всей семьи. Фото instagram.com

Готовится просто – нравится всем

Яблоко — один из самых популярных фруктов в мире, сочный, ароматный и универсальный в кулинарии. Из него готовят множество блюд: свежие салаты, соки, пироги, а также яблочный десерт без сахара и глютена, подходящий для тех, кто следит за питанием.

Но сегодня мы предлагаем приготовить освежающий домашний напиток "Живчик" – натуральный яблочный лимонад, дающий вкус лета и заряд энергии для всей семьи. Этот рецепт прост, не нуждается в сложных ингредиентах и сохраняет максимум пользы фруктов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "volodymyrivna0".

Как приготовить домашний "живчик"

Ингредиенты:

  • яблоки – 5 кг;
  • вода – 7 л;
  • сахар – 300 г;
  • лимонная кислота – 0,5 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Нарезать яблоки на небольшие кусочки, не удаляя семечки.
  2. Вскипятить воду и залить ею яблоки, оставить на 24 часа.
  3. Вынуть яблоки из воды после настаивания.
  4. Добавить в воду сахар и лимонную кислоту.
  5. Вскипятить смесь и варить 5 минут после закипания.
  6. Разлить напиток в чистые банки и герметично закрыть.
Теги:
#Напиток #Живчик #Готовим дома