Домашний "Живчик" выпьют до последней капли: как превратить яблоки в освежающий напиток (видео)

Готовится просто – нравится всем

Яблоко — один из самых популярных фруктов в мире, сочный, ароматный и универсальный в кулинарии. Из него готовят множество блюд: свежие салаты, соки, пироги, а также яблочный десерт без сахара и глютена, подходящий для тех, кто следит за питанием.

Но сегодня мы предлагаем приготовить освежающий домашний напиток "Живчик" – натуральный яблочный лимонад, дающий вкус лета и заряд энергии для всей семьи. Этот рецепт прост, не нуждается в сложных ингредиентах и сохраняет максимум пользы фруктов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "volodymyrivna0".

Как приготовить домашний "живчик"

Ингредиенты:

яблоки – 5 кг;

вода – 7 л;

сахар – 300 г;

лимонная кислота – 0,5 ч. л.;

Способ приготовления: