Фарширований перець за 15 хвилин: один лайфхак дозволить приготувати страву дуже швидко

Наталя Граковська
Швидкий рецепт фаршированого перцю
Швидкий рецепт фаршированого перцю. Фото Колаж "Телеграф"

Такий перець смакує так само добре, як і приготований за класичним рецептом

Зазвичай приготування фаршированого перцю займає приблизно годину. Але є спосіб зробити цю страву набагато швидше: всього за 15 хвилин. Завдяки простому лайфхаку з нарізкою перцю ви зекономите час, а результат буде не менш смачний та апетитний.

Швидким рецептом фаршированого перцю поділилась TikTok-блогерка olena. foodblog. Такий варіант особливо зручний, коли потрібно приготувати поживну вечерю швидко.

Інгредієнти

  • курячий фарш 300 г
  • солодкий перець 2 шт.
  • яйце 1 шт.
  • сіль та спеції
  • моцарела 100 г

Як швидко приготувати фарширований перець

  1. До курячого фаршу додаємо яйце, терту моцарелу, сіль та спеції.
  2. Перець нарізаємо кілечками.
  3. На пательню викладаємо нарізаний перець, всередину щільно вкладаємо начинку з фаршу.
  4. Накриваємо кришкою та смажимо приблизно 5 хвилин, потім перевертаємо, посипаємо натертим сиром та смажимо ще 5 хвилин.

Раніше ми розповідали, як закрити перець на зиму без олії. Цей рецепт особливий тим, що овочі зберігають свій натуральний смак.

