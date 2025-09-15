Фарширований перець за 15 хвилин: один лайфхак дозволить приготувати страву дуже швидко

Такий перець смакує так само добре, як і приготований за класичним рецептом

Зазвичай приготування фаршированого перцю займає приблизно годину. Але є спосіб зробити цю страву набагато швидше: всього за 15 хвилин. Завдяки простому лайфхаку з нарізкою перцю ви зекономите час, а результат буде не менш смачний та апетитний.

Швидким рецептом фаршированого перцю поділилась TikTok-блогерка olena. foodblog. Такий варіант особливо зручний, коли потрібно приготувати поживну вечерю швидко.

Інгредієнти

курячий фарш 300 г

солодкий перець 2 шт.

яйце 1 шт.

сіль та спеції

моцарела 100 г

Як швидко приготувати фарширований перець

До курячого фаршу додаємо яйце, терту моцарелу, сіль та спеції. Перець нарізаємо кілечками. На пательню викладаємо нарізаний перець, всередину щільно вкладаємо начинку з фаршу. Накриваємо кришкою та смажимо приблизно 5 хвилин, потім перевертаємо, посипаємо натертим сиром та смажимо ще 5 хвилин.

