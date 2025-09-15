Фарширований перець за 15 хвилин: один лайфхак дозволить приготувати страву дуже швидко
-
-
Такий перець смакує так само добре, як і приготований за класичним рецептом
Зазвичай приготування фаршированого перцю займає приблизно годину. Але є спосіб зробити цю страву набагато швидше: всього за 15 хвилин. Завдяки простому лайфхаку з нарізкою перцю ви зекономите час, а результат буде не менш смачний та апетитний.
Швидким рецептом фаршированого перцю поділилась TikTok-блогерка olena. foodblog. Такий варіант особливо зручний, коли потрібно приготувати поживну вечерю швидко.
Інгредієнти
- курячий фарш 300 г
- солодкий перець 2 шт.
- яйце 1 шт.
- сіль та спеції
- моцарела 100 г
Як швидко приготувати фарширований перець
- До курячого фаршу додаємо яйце, терту моцарелу, сіль та спеції.
- Перець нарізаємо кілечками.
- На пательню викладаємо нарізаний перець, всередину щільно вкладаємо начинку з фаршу.
- Накриваємо кришкою та смажимо приблизно 5 хвилин, потім перевертаємо, посипаємо натертим сиром та смажимо ще 5 хвилин.
