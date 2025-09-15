Укр

Фаршированный перец за 15 минут: один лайфхак позволит приготовить блюдо очень быстро

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Быстрый рецепт фаршированного перца
Быстрый рецепт фаршированного перца. Фото Коллаж "Телеграф"

Такой перец на вкус так же хорош, как и приготовленный по классическому рецепту

Обычно приготовление фаршированного перца занимает примерно час. Но есть способ сделать это блюдо намного быстрее: всего за 15 минут. Благодаря простому лайфхаку с нарезкой перца вы сэкономите время, а результат будет не менее вкусным и аппетитным.

Быстрым рецептом фаршированного перца поделилась TikTok-блогерша olena. foodblog. Такой вариант особенно удобный, когда нужно приготовить питательный ужин быстро.

Ингредиенты

  • куриный фарш 300 г
  • сладкий перец 2 шт.
  • яйцо 1 шт.
  • соль и специи
  • моцарелла 100 г

Как быстро приготовить фаршированный перец

  1. К куриному фаршу добавляем яйцо, тертую моцареллу, соль и специи.
  2. Перец нарезаем колечками.
  3. На сковороду выкладываем нарезанный перец, внутрь плотно укладываем начинку из фарша.
  4. Накрываем крышкой и жарим около 5 минут, затем переворачиваем, посыпаем натертым сыром и жарим еще 5 минут.

Раньше мы рассказывали, как закрыть перец на зиму без растительного масла. Этот рецепт особенный тем, что овощи сохраняют свой натуральный вкус.

Теги:
#Рецепты #Перец #Фарш