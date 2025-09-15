Фаршированный перец за 15 минут: один лайфхак позволит приготовить блюдо очень быстро
Такой перец на вкус так же хорош, как и приготовленный по классическому рецепту
Обычно приготовление фаршированного перца занимает примерно час. Но есть способ сделать это блюдо намного быстрее: всего за 15 минут. Благодаря простому лайфхаку с нарезкой перца вы сэкономите время, а результат будет не менее вкусным и аппетитным.
Быстрым рецептом фаршированного перца поделилась TikTok-блогерша olena. foodblog. Такой вариант особенно удобный, когда нужно приготовить питательный ужин быстро.
Ингредиенты
- куриный фарш 300 г
- сладкий перец 2 шт.
- яйцо 1 шт.
- соль и специи
- моцарелла 100 г
Как быстро приготовить фаршированный перец
- К куриному фаршу добавляем яйцо, тертую моцареллу, соль и специи.
- Перец нарезаем колечками.
- На сковороду выкладываем нарезанный перец, внутрь плотно укладываем начинку из фарша.
- Накрываем крышкой и жарим около 5 минут, затем переворачиваем, посыпаем натертым сыром и жарим еще 5 минут.
