Фаршированный перец за 15 минут: один лайфхак позволит приготовить блюдо очень быстро

Такой перец на вкус так же хорош, как и приготовленный по классическому рецепту

Обычно приготовление фаршированного перца занимает примерно час. Но есть способ сделать это блюдо намного быстрее: всего за 15 минут. Благодаря простому лайфхаку с нарезкой перца вы сэкономите время, а результат будет не менее вкусным и аппетитным.

Быстрым рецептом фаршированного перца поделилась TikTok-блогерша olena. foodblog. Такой вариант особенно удобный, когда нужно приготовить питательный ужин быстро.

Ингредиенты

куриный фарш 300 г

сладкий перец 2 шт.

яйцо 1 шт.

соль и специи

моцарелла 100 г

Как быстро приготовить фаршированный перец

К куриному фаршу добавляем яйцо, тертую моцареллу, соль и специи. Перец нарезаем колечками. На сковороду выкладываем нарезанный перец, внутрь плотно укладываем начинку из фарша. Накрываем крышкой и жарим около 5 минут, затем переворачиваем, посыпаем натертым сыром и жарим еще 5 минут.

Раньше мы рассказывали, как закрыть перец на зиму без растительного масла. Этот рецепт особенный тем, что овощи сохраняют свой натуральный вкус.