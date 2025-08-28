Маринованный перец на зиму без растительного масла: готовить просто, а получается невероятно вкусно
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такие рецепты передают из поколения в поколение
Если вы любите душистый и сочный маринованный перец, но не хотите использовать растительное масло для консервации, то этот рецепт именно для вас. Перец получается хрустящим, ароматным, с легкой пикантной кислинкой, не теряет свой цвет и хорошо хранится зимой.
Рецептом поделилась кулинарная блогер Анастасия Дмитришин на своем YouTube-канале.
Ингредиенты на 1 л банка:
- Перец болгарский — произвольное количество
- Лавровый лист
- Перец душистый
- Перец горошком
- 3-4 зубка чеснока
- 1 ст. л. соли
- 2 ст. л. сахара
- 3 ст. л. уксуса (9%)
- Вода холодная
Как приготовить перец без масла на зиму
- Нарежьте перец длинными полосками или другим удобным для вас способом.
- В чистую банку (стерилизовать ее не нужно) положите чеснок, лавровый лист, душистый перец и перец горошком.
- Плотно наполните банку нарезанным перцем.
- Сверху на перец насыпьте одну столовую ложку соли, две столовых ложки сахара и три столовых ложки уксуса (9%).
- Залейте содержимое банки обычной холодной водой.
- Поставьте банку стерилизоваться на 7-10 минут.
- Закатайте банку, переверните вверх дном и накройте одеялом до полного остывания.