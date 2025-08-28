Укр

Маринованный перец на зиму без растительного масла: готовить просто, а получается невероятно вкусно

Наталья Граковская
Хрустящая и ароматная закуска
Хрустящая и ароматная закуска

Такие рецепты передают из поколения в поколение

Если вы любите душистый и сочный маринованный перец, но не хотите использовать растительное масло для консервации, то этот рецепт именно для вас. Перец получается хрустящим, ароматным, с легкой пикантной кислинкой, не теряет свой цвет и хорошо хранится зимой.

Рецептом поделилась кулинарная блогер Анастасия Дмитришин на своем YouTube-канале.

Ингредиенты на 1 л банка:

  • Перец болгарский — произвольное количество
  • Лавровый лист
  • Перец душистый
  • Перец горошком
  • 3-4 зубка чеснока
  • 1 ст. л. соли
  • 2 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. уксуса (9%)
  • Вода холодная

Как приготовить перец без масла на зиму

  1. Нарежьте перец длинными полосками или другим удобным для вас способом.
  2. В чистую банку (стерилизовать ее не нужно) положите чеснок, лавровый лист, душистый перец и перец горошком.
  3. Плотно наполните банку нарезанным перцем.
  4. Сверху на перец насыпьте одну столовую ложку соли, две столовых ложки сахара и три столовых ложки уксуса (9%).
  5. Залейте содержимое банки обычной холодной водой.
  6. Поставьте банку стерилизоваться на 7-10 минут.
  7. Закатайте банку, переверните вверх дном и накройте одеялом до полного остывания.
