Маринованный перец на зиму без растительного масла: готовить просто, а получается невероятно вкусно

Такие рецепты передают из поколения в поколение

Если вы любите душистый и сочный маринованный перец, но не хотите использовать растительное масло для консервации, то этот рецепт именно для вас. Перец получается хрустящим, ароматным, с легкой пикантной кислинкой, не теряет свой цвет и хорошо хранится зимой.

Рецептом поделилась кулинарная блогер Анастасия Дмитришин на своем YouTube-канале.

Ингредиенты на 1 л банка:

Перец болгарский — произвольное количество

Лавровый лист

Перец душистый

Перец горошком

3-4 зубка чеснока

1 ст. л. соли

2 ст. л. сахара

3 ст. л. уксуса (9%)

Вода холодная

Как приготовить перец без масла на зиму