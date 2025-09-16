Аромат, що зведе з розуму сусідів: печені яблука за 15 хвилин (відео)
Десерт, що прикрасить собою будь-який стіл
Яблука — це універсальний фрукт, який здавна використовують у кулінарії для приготування десертів, випічки, компотів та мочених яблук. З них роблять соки, джеми, цукати, а також ароматні запечені страви.
Сьогодні ми пропонуємо простий і швидкий рецепт печених яблук, який нагадує дитинство та ідеально підходить для легкого десерту. Усього кілька кроків — і у вас на столі ароматні яблука з горіхами та медом, готові радувати смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_miroshnikova".
Як приготувати печені яблука за 15 хвилин
Інгредієнти:
- яблука – 4 шт.;
- горіхи – 50 г;
- сухофрукти (за бажанням) – 50 г;
- мед – 2 ст. л.;
- кориця – 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Вимити яблука та розрізати навпіл, видалити серцевину.
- Викласти яблука на деко, застелене пергаментом, зрізом догори.
- Посипати яблука корицею та додати горіхи і сухофрукти у серцевину.
- Полити яблука медом.
- Розігріти духовку до 180 °C і запікати яблука 15 хвилин.
- Дістати яблука з духовки, трохи охолодити та подавати до столу.