Рус

Аромат, що зведе з розуму сусідів: печені яблука за 15 хвилин (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гарні, оригінальні, найсмачніші для всієї родини
Гарні, оригінальні, найсмачніші для всієї родини. Фото instagram.com

Десерт, що прикрасить собою будь-який стіл

Яблука — це універсальний фрукт, який здавна використовують у кулінарії для приготування десертів, випічки, компотів та мочених яблук. З них роблять соки, джеми, цукати, а також ароматні запечені страви.

Сьогодні ми пропонуємо простий і швидкий рецепт печених яблук, який нагадує дитинство та ідеально підходить для легкого десерту. Усього кілька кроків — і у вас на столі ароматні яблука з горіхами та медом, готові радувати смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_miroshnikova".

Як приготувати печені яблука за 15 хвилин

Інгредієнти:

  • яблука – 4 шт.;
  • горіхи – 50 г;
  • сухофрукти (за бажанням) – 50 г;
  • мед – 2 ст. л.;
  • кориця – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Вимити яблука та розрізати навпіл, видалити серцевину.
  2. Викласти яблука на деко, застелене пергаментом, зрізом догори.
  3. Посипати яблука корицею та додати горіхи і сухофрукти у серцевину.
  4. Полити яблука медом.
  5. Розігріти духовку до 180 °C і запікати яблука 15 хвилин.
  6. Дістати яблука з духовки, трохи охолодити та подавати до столу.
Теги:
#Яблука #Запікання #Готуємо вдома